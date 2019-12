Stuttgart (ots) - Das landespolitische Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg" amDonnerstag, 12. Dezember 2019, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-Württemberg /Moderation Stefanie GermannDie tödlichen Angriffe auf Passanten am vergangenen Wochenende entfachen erneuteine Debatte um die öffentliche Sicherheit. In Augsburg starb ein 49-jährigerFamilienvater und in Stuttgart eine 77-jährige Frau, nachdem sie auf offenerStraße attackiert wurden. Laut Polizei ist die öffentliche Sicherheit jedochgrößer denn je. Die Kriminalitätsrate sei insgesamt so niedrig wie vor knappdrei Jahrzehnten. Die Angst in der Bevölkerung, Opfer eines Verbrechens zuwerden, sei in den vergangenen Jahren jedoch deutlich gestiegen, obwohl diePolizei in der Öffentlichkeit sehr präsent sei. Kriminalitätsschwerpunkte würdenüberwacht und sogenannte Sicherheitspartnerschaften zwischen Land und Kommunengebildet. Warum fühlen sich viele Menschen auf den Straßen im Land dennochunsicherer? Wie groß ist die Bedrohung tatsächlich? Diese Fragen stellt "ZurSache Baden-Württemberg" dem Soziologen Stefan Kaufmann von der UniversitätFreiburg. Er ist zu Gast in der Sendung am 12. Dezember 2019, 20:15 bis 21 Uhrim SWR Fernsehen.Vor Ort - bei verunsicherten Bürgerinnen und BürgernReporterin Alix Koch fragt auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt und amHauptbahnhof Passantinnen und Passanten nach ihrem Sicherheitsgefühl. Vertretervon Stadt und Polizei erklären, was getan wird, um das Gefühl zu verbessern.Weitere geplante Themen:Dauerbeleuchtung - die Schattenseite des LichtsWährend sich viele Menschen über weihnachtlich strahlende Fassaden, beleuchteteHausnummern oder taghelle Joggingstrecken im nächtlichen Wald freuen, schlagenForscher und Naturschützer Alarm. Die sogenannte Lichtverschmutzung nehme seitJahren kontinuierlich zu - mit dramatischen Folgen für Tiere und Menschen.Pelzbekleidung - verpönt und doch im TrendDie Queen trägt ihn nicht mehr, immer mehr Modehäuser nehmen ihn aus demSortiment und in Kalifornien ist er ganz verboten: Echtpelz ist verpönt. Oftwird jedoch echter Pelz verarbeitet und als Kunstpelz gekennzeichnet. "Zur SacheBaden-Württemberg" macht den Test in der Mannheimer Fußgängerzone: Wie vieleMenschen tragen unbeabsichtigt echten Pelz an Kapuze und Bommelmütze?Fahrradstraße - Autos unerwünschtAls erste autofreie Straße des Landes dürfen in der Stuttgarter Eberhardstraßeseit kurzem nur noch Fahrräder fahren. Trotzdem rollen Autos immer noch imMinutentakt über die 350 Meter lange Strecke. Das ärgert Radfahrerinnen undRadfahrer. Aber auch Autofahrerinnen und Autofahrer reagieren irritiert,verärgert oder kennen das "Fahrradstraße"-Schild nicht. Strafzettel haben nurmäßigen Erfolg. Kann die Mobilitätswende so gelingen?"Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" berichtet über politischeThemen: hintergründig, kontrovers und nah an den Menschen in Baden-Württemberg.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme und Studiointerviews lassen politischeZusammenhänge verständlich werden. In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutierenjeden Donnerstag Baden-Württemberger via Webcam von zu Hause aus live mit. Dasletzte Wort bleibt dem Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten -computeranimiert und mit der Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.ARD Mediathek: Sendung und einzelne Beiträge sind nach der Ausstrahlung unterARDmediathek.de verfügbar, außerdem unter SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg.Pressefotos bei ARD-foto.de.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter unterhttp://swr.li/zur-sache-bw-oeffentliche-sicherheit.Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4465755OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell