Angriff auf den iranischen Staat Kommentar der Fuldaer Zeitung (4. Januar) zum US-Drohnenanschlag auf den iranischen General Soleimani

Fulda (ots) - Die amerikanische Weltsicht wirkt durch unsere Brille zuweilenverzerrt, holzschnittartig, manchmal auch fatal naiv. Da behauptete dochTrump-Berater Christian Whiton gestern ernsthaft, die Tötung des iranischenTopgenerals Ghassem Soleimani mache "die Welt sicherer für Amerikaner". UndOliver North, einst Sicherheitsberater von Präsident Ronald Reagan, glaubt, derTod des Generals werde "die Zahl der Terrorattacken dramatisch senken." Dass demAngriff am Flughafen von Bagdad die Aufforderung der US-Regierung folgte, alleAmerikaner sollten den Irak sofort verlassen, ist ein Hinweis darauf, dass manden Analysen der eigenen Administration nicht ganz traut, zumindest kurzfristignicht. Hierzulande wird wohl kaum jemand bestreiten, dass der amerikanischeDrohnenangriff am Flughafen von Bagdad die Region in noch mehr Chaos und Gewaltstürzt, als ohnehin schon im Irak und den angrenzenden Ländern herrschen. Undauch außerhalb des Nahen Ostens dürfte sich die Sicherheitslage - vor allem fürAmerikaner, aber auch für uns - eher verschärfen als entspannen. Der Unterschiedzu bisherigen Militäraktionen der USA in der Region: Das Ziel der Drohne warnicht irgendein Terrorist mit einem Grüppchen Gefolgsleuten. Mit Soleimaniwurde der - nach Meinung vieler - zweitmächtigste Mann im Iran ausgeschaltet,verehrt im Iran wie ein "Popstar" des Terrors, der mutig gegen die "Aggressoren"in und außerhalb der Region kämpfte. Gerade dass es sich bei dem General um eineArt Verteidigungsminister handelte, macht die Sache so gefährlich: Trumps Drohnehat den iranischen Staat getroffen, und dieser wird nicht nur SoleimanisPosition mit einem neuen, vielleicht genauso gefährlichen Mann besetzen - wenndie Hydra einen Kopf verliert, wachsen an dessen Stelle zwei neue nach. Dieiranische Führung wird sich - um ihr Gesicht zu wahren - gezwungen sehen, denvielen Tausenden, die jetzt auf den Straßen Vergeltung fordern, ein Signal zusenden. Wahrscheinlich werden es diesmal keine versprengten Dschihadisten sein,die US-Einrichtungen in der Region angreifen. Massivere und weitreichendereFolgen für die Welt hätte zum Beispiel ein Angriff auf saudische Ölanlagen.Keine Frage: Die USA haben wie jeder andere Staat ein Recht aufSelbstverteidigung - und völkerrechtlich mag die Tötung des Generals vielleichtnicht zu beanstanden sein. Doch Trump hat wieder einmal bewiesen, dass er ohneFingerspitzengefühl agiert. Er zündet eine weitere Lunte in einem Brandgebietund löst damit womöglich einen massiven Flächenbrand aus. Es sieht nicht gut ausin diesen ersten Tagen des Jahres 2020. / Bernd Loskant