Bonn (ots) - Der Hafen in Hodeidah gilt als Nadelöhr fürNahrungsmittel und Medikamente für Bedürftige im Jemen. Am Mittwochwurde er angegriffen - damit könnte einer der wichtigsten Wege fürHilfsgüter versperrt sein."Das käme einem Super-Gau für Millionen Menschen gleich", sagtManuela Roßbach, geschäftsführender Vorstand von "Aktion DeutschlandHilft". "Die Bevölkerung ist durch den jahrelangen Bürgerkrieg,Nahrungsmittelknappheit und einen immensen Choleraausbruch ohnehinschon extrem stark geschwächt." Schon Wochen zuvor hatten dieVereinten Nationen und internationale Hilfsorganisationen vor denkatastrophalen Folgen eines Militäranschlags gewarnt. "Mit demMilitäranschlag auf Hodeidah wurde Öl ins Feuer der schlimmstenhumanitären Krise geschüttet", so Roßbach weiter. "DieKonfliktparteien müssen gewährleisten, dass der Hafen von Hodeidahfunktionsfähig bleibt, andernfalls breitet sich die Cholera-Epidemieweiter aus und Millionen Menschen verhungern."Die Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft"unterstützen die Menschen vor Ort mit Nahrung, Medizin und klärenüber Seuchen auf. ADRA sorgt für die sichere Verteilung vonCholera-Medikamenten, gemeinsam mit den Hilfsorganisationen actionmedeor und humedica. "Wir müssen weitere alternative Lösungen finden,um unsere Hilfslieferungen zu den Kranken zu bringen. Daher haben wirzusammen mit action medeor und humedica die aktuellenHilfslieferungen zum südlich gelegenen Hafen von Aden umgeleitet. DerTransport über Land ist zwar logistisch aufwändig, dafür kommen dieMedikamente an", sagt Nikolaus Kirchler, ADRA DeutschlandNothilfekoordinator für den Jemen.Bereits seit drei Jahren herrscht Krieg im Jemen. Über 22Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das sindmehr als 80 Prozent der Bevölkerung. ADRA ist mit mehr als 1.400Mitarbeitern die zweitgrößte Hilfsorganisation im Jemen. ADRAbetreibt auch selbst ein Krankenhaus und unterstützt mit Einsatzteamsweitere medizinische Einrichtungen. Die Bündnisorganisation actionmedeor brachte in diesem Jahr bereits sieben Container mitmedizinischen Hilfsgütern auf den Weg in das arabische Land.Gerne vermittelt "Aktion Deutschland Hilft" Interviewpartner zurSituation im Jemen. Bitte kontaktieren Sie die Pressestelle unter0228/242 92 222 oder presse@aktion-deutschland-hilft.deEine Bildergalerie finden Sie hier: https://adh.ngo/2FYqBYdDas Bildmaterial können Sie unter Angabe des Copyrights verwenden.Das vollständige Interview mit Nikolaus Kirchler von ADRA findenSie hier: https://adh.ngo/kirchler-interview"Aktion Deutschland Hilft" nimmt Spenden für die Not leidendeBevölkerung im Jemen auf:Stichwort "Hunger im Jemen"IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz,Mobilfunk höher)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei derBank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitutfür soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenratzertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell