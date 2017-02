Die Angolanische Nationalbank enthüllt in Paris ihre Strategie für internationale Anerkennung

Paris (ots/PRNewswire) -Reform des regulatorischen Rahmens und der Bankenaufsicht inAngolaEine Delegation der Angolanischen Nationalbank (Banco Nacional deAngola, BNA) unter der Leitung von Gouverneur Valter Duarte da Silvatraf sich in Paris mit der Banque de France und anderen französischenInstitutionen des Bankwesens, um die institutionellen Beziehungen zustärken und im französischen Finanzsektor auf die Reform desregulatorischen Rahmenwerks und der Bankenaufsicht in Angolaaufmerksam zu machen.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/469828/National_Bank_of_Angola.jpg)Mit der BNA hat Angola sehr zielgerichtete Bemühungen auf den Weggebracht, um sein Finanzsystem schnell an internationaleAufsichtsnormen und bewährte Praktiken anzupassen und so dieinternationale Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in das Finanzsystemvon Angola wiederherzustellen und im Ausland von seinen jeweiligenPendants anerkannt zu werden.Die BNA drängte die kommerziellen Banken in Angola dazu, bewährtePraktiken bei Finanzregelung und -überwachung zu übernehmen, undinfolge dieser Bemühungen haben sieben der größten angolanischenBanken bereits die internationalen Standards zur Rechnungslegung undFinanzberichterstattung übernommen."Wir rechnen damit, dass die Europäische Zentralbank und dieUnited States Federal Reserve die Nationalbank von Angola in derersten Jahreshälfte als ebenbürtige Instanz im Hinblick aufBankenaufsicht und -regulierung anerkennen werden", so Valter Duarteda Silva.Der angolanische Besuch in der französischen Hauptstadt ist Teileines Programms für Kontaktaufnahmen und Besuche der BNA in denFinanzzentren der Welt.Die BNA hat zahlreiche Kontakte mit internationalen Institutionenund Pendants aufgebaut, wie z. B. der Weltbank und demInternationalen Währungsfonds, der Federal Reserve of the UnitedStates, der Bank of England, Banque de France, Banca d'Italia, Bancode Portugal und South African Reserve Bank, um gute Praktiken zurBankaufsicht aus Europa und den Vereinigten Staaten zu übernehmen undzu zeigen, was bereits in Angola geleistet wurde, und überdies ihreTechniker und leitenden Angestellten auszubilden."Unsere Arbeit wurde in einer Partnerschaft mit demInternationalen Währungsfonds und der Weltbank und in engerZusammenarbeit mit den Zentralbanken von Portugal, Südafrika,Italien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und den USAentwickelt, mit denen wir bereits etablierte Protokolle für dieSchulung von Mitarbeitern und zur technischen Unterstützung haben",erklärte der Gouverneur der BNA.Die Delegation aus Angola traf sich in mehreren Sitzungen aufhöchster Ebene mit dem Gouverneur der Banque de France, FrançoisVilleroy Galhau, und mit Vertretern französischer Banken wie z. B.BNP Paribas, Crédit Agricole und Natixis, sowie von Institutionen wieder Fédération Bancaire Française, MEDEF International, der Grouped'Action financière (Arbeitsgruppe für finanzielle Maßnahmen gegenGeldwäsche) und dem Pariser Club.Pressekontakt:José Baratajbarata@jlma.pt+351-962013726Original-Content von: National Bank of Angola (BNA), übermittelt durch news aktuell