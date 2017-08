Angola Cables kündigte Wendepunkt für Internet in Afrika an

Bau der ersten direkten Unterwasserverbindung zwischen Afrika undSüdamerika beginnt in AngolaLuanda, Angola (ots/PRNewswire) - Angola Cables(https://www.angolacables.co.ao/) ist heute der Fertigstellung dessüdatlantischen Kabelnetzsystems (South Atlantic Cable System/SACS)bei einer offiziellen Auftaktveranstaltung einen Schrittnähergekommen. Das SACS ist die erste direkte Verbindung zwischenAfrika und Südamerika. Die Verlegung des South Atlantic Cable System(SACS) - einem Unterwasserkabel mit 40 Tbps Kapazität und einerReichweite von mehr als 6.500 km bis nach Fortaleza in Brasilien -startete an der angolanischen Küste im Gemeindebezirk Quissama.Gebaut wird das SACS-System wird von der NEC Corporation(http://za.nec.com/).Zu den Teilnehmern der Eröffnungsveranstaltung gehörten JoséCarvalho da Rocha, Minister für Telekommunikation und Technologie inAngola, lokale und internationale Führungskräfte aus der Wirtschaftsowie Anteilseigner und Gäste von Angola Cables. Die Installation desSACS gilt als strategisches Projekt für Angola, um die digitaleWirtschaft der Region voranzubringen und die globale Kommunikation zuverbessern.Wenn das komplette Netz, neben damit zusammenhängenden Komponentenwie Rechenzentren und Internetknoten, fertiggestellt ist, wird dasSACS einen Paradigmenwechsel im afrikanischenTelekommunikationssektor einläuten. António Nunes, CEO von AngolaCables, erläuterte dies folgendermaßen: "Für Angolaner wird sich dieZeit für den Zugriff auf in Amerika verfügbare Inhalte - das größteZentrum für die Erstellung und Aggregation von digitalen Inhalten undDienstleistungen - um das Fünffache verbessern." Gegenwärtig brauchtman ca. 300 Millisekunden, um eine Verbindung zwischen Angola undBrasilien herzustellen. Mit SACS wird sich die Latenzzeit, d. h. dieZeitverzögerung zwischen dem Abschicken eines Datenpakets und demErhalt, voraussichtlich auf rund 60 Millisekunden reduzieren."Angola entwickelt sich gegenwärtig zu einem der Knotenpunkte fürTelekommunikation in Afrika südlich der Sahara", fügte Nunes hinzu.Die bereits installierten Kabelsysteme wie WACS werden zusammen mitdem SACS und den Monet-Kabelsystemen - ergänzt durch lokaleRechenzentren - die Konnektivität verbessern, aber gleichzeitig fürAngola und die umliegenden Regionen auch wirtschaftlichen Nutzenbringen, da sich Technologieunternehmen, die hohe Konnektivitäterfordern, ansiedeln und ihre betrieblichen Aktivitäten in Afrikaausbauen werden."Die Installationsphase des Kabels an der angolanischen Küste isteiner der wichtigsten Aspekte des Projekts, da dort mehrereInteraktions- und Handlungsstufen erforderlich sind, bei denenverschiedene Körperschaften zur gleichen Zeit eingebunden sind. Ausdiesem Grund stellt diese Phase einen entscheidenden und mit hohemRisiko verbundenen Zeitpunkt dar. Sowohl der Schutz des Kabels alsauch der involvierten Teams ist einer der Punkte, die analysiertwurden, und demzufolge wurde die Arbeit konsequent und sorgfältigdurchgeplant. "Der Bau von SACS steht stellvertretend für dieVerwirklichung eines Traums - einer Entwicklung, die unsere Fähigkeitwiderspiegelt, Lösungen zu finden und Herausforderungen zu meisternund stets das letztendliche Ziel unbeirrt im Blick zu haben", sagteAntónio Nunes.Über Angola CablesAngola Cables ist ein 2009 gegründetes, multinationalesTelekommunikationsunternehmen, das im Firmenkundengeschäft tätig istund sich in erster Linie auf die Kommerzialisierung von Kapazitätenfür internationale Sprach- und Datenverbindungen überUnterseekabelsysteme konzentriert. SACS und das Monet-Kabelnetzsystemwird drei Kontinente (Südamerika, Nordamerika und Afrika) miteinanderverbinden und zudem wird ein Tier-III-Rechenzentrum in Fortalezawiederum diese Kabelnetzsysteme verbinden. Außerdem betreibt AngolaCables am Standort Luanda mit Angonix einen neutralen Internetknoten,der globale Netze und Anbieter von Inhalten miteinander verbindet.Des Weiteren managt das Unternehmen Angonap, bei dem es sich um einneutrales Rechenzentrum in Luanda handelt, das ebenfalls alsKnotenpunkt für den Datenverkehr des Unternehmens in Angola fungiert.Weitere Informationen erhalten Sie unterhttp://www.angolacables.co.aoAndrew Cole +27 (79) 4833208AtmosphereOriginal-Content von: Angola Cables, übermittelt durch news aktuell