Anglogold Ashanti Aktie: Doch wieder etwas aufwärts?

Anglogold Ashanti hat in den vergangenen Tagen für Aufsehen gesorgt. Immerhin gelang am Dienstag noch ein Aufschlag um 1,5 %, womit der Titel in den nächsten Erholungsmodus kommen könnte. Eventuell, so die Analysten, steht hier ein interessantes Comeback nach oben an. Die Chancen stehen zwar ungünstiger, als es nach diesem Plus den Anschein hat, dennoch ist diese Ausgangssituation möglicherweise wichtig. Denn: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.