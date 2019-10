Anglo Pacific: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Anglo Pacific-Kurs wird am 18.10.2019, 03:15 Uhr an der Heimatbörse London mit 211 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Kohle & Brennstoffe".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Anglo Pacific-Aktie ein Durchschnitt von 189,13 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 204 GBP (+7,86 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 194,63 GBP, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,81 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Anglo Pacific ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Anglo Pacific erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Anglo Pacific investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,79 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,42 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Analysteneinschätzung: Anglo Pacific erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 4 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Anglo Pacific aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (230 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 12,75 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 204 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Anglo Pacific erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.