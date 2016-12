Anglo American steht vor einem Umbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Anglo American steht mit der geplanten Fokussierung auf die Geschäftsbereiche Platin, Kupfer und Diamanten vor einem Umbruch. Das Ziel ist es, sich auf die Segmente zu konzentrieren, in denen das Unternehmen führend ist und somit über Wettbewerbsvorteile verfügt. Die Geldmittel aus dem Verkauf der übrigen Sparten will das Unternehmen zum Schuldenabbau nutzen. Der Konzernumbau wurde in den vergangenen Monaten weiter vorangetrieben.

Erste positive Effekte aus dem Umbau zeigten sich bereits

Anglo American meldete einige Verkäufe, darunter das Phosphat- und Niobiumgeschäft in Brasilien für 1,7 Mrd $. Erste positive Effekte aus dem Umbau zeigten sich in einem freien Cashflow von 1,1 Mrd $ im 1. Halbjahr. Die Gewinnzahlen waren jedoch von sinkenden Rohstoffpreisen sowie Sonderaufwendungen geprägt. Während der Gewinn vor Sonderfaktoren von 0,9 auf 0,7 Mrd $ schrumpfte, schrieb Anglo American aufgrund von Sonderabschreibungen auf Kohlebergwerke weiterhin rote Zahlen. Der Halbjahresverlust von 0,8 Mrd $ war immerhin deutlich reduziert.

Auch in Bezug auf die Sicherheitsvorkehrungen bleibt mit durchschnittlich einem Todesfall pro Monat noch viel zu tun. Wenngleich die Zahlen weiterhin nicht befriedigen, sehen wir Anglo American angesichts der erfreulichen Rohstoffpreisentwicklung in den zurückliegenden Monaten, der reduzierten Produktionskosten sowie der konsequenten Restrukturierung auf einem guten Weg. Die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung dürfte vor diesem Hintergrund nicht lange auf sich warten lassen.

