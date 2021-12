Anglo American bestätigt Prognose für 2021 - weiteres Wachstum geplant

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Bergbaukonzern Anglo American sieht sich auf Kurs zu seinen Zielen für das laufende Geschäftsjahr. Die Produktion werde 2021 um sieben Prozent steigen, auch wegen einer höheren Nachfrage nach Rohdiamanten, wie Anglo American am Freitag in einem Update für Investoren in London mitteilte. Im kommenden Jahrzehnt will der Konzern um 35 Prozent wachsen.

Ebenfalls am Freitag kündigte das Unternehmen an, dass es mehr Zeit für die Detailplanung einer Düngermine in Großbritannien brauche. Fertiggestellt werden sollen die gesamten Arbeiten aber im geplanten Zeitrahmen bis Ende 2022. Anglo American hatte das Projekt 2020 gekauft./jcf/mis/eas