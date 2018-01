Anglo American: Der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Anglo American gehört zu den ältesten Bergbauunternehmen der Welt. In den vergangenen zwei Jahren hat sich das Unternehmen aufgrund der stark gefallenen Rohstoffpreise dem Schuldenabbau verschrieben, wie so viele Unternehmen aus der Branche. Per drittes Quartal 2017 fiel die Nettoverschuldung des Unternehmens um 27 % auf 6,2 Mrd. US-Dollar. Damit hat man die Prognosen von 7 Mrd. US-Dollar bereits überschritten.

Kupfer- und Eisenerzpreise erholen sich deutlich

Die Umsätze von Anglo American sind stark von den Kupfer- und Eisenerzpreisen abhängig. Beide Preise, vor allem aber der Kupferpreis, haben in 2017 deutliche Zuwächse verzeichnen können. In den letzten vier Wochen hat der Kupferpreis einen Anstieg von 8 % erzielt. In diesem Jahr korrigiert er diesen Anstieg leicht. Der Eisenerzpreis hat sich in 2017 äußerst volatil gezeigt. In den vergangenen drei Monaten stieg er allerdings erneut um mehr als 20 %. Per Q3 2017 hat Anglo American einen Anstieg bei der Gesamtproduktion (Kupferäquivalente) von 6 % im Vergleich zum Vorquartal erzielt und einen Anstieg von 8 % gegenüber dem Vorjahr.

Aussichten bleiben fundamental trübe

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten lag im Oktober bei 13,89 GBP. Von insgesamt 22 Analysten vergaben 11 eine Kaufen-Bewertung für die Anglo American Aktie ab. Aktuell ist der Wert mit einem KGV von 7,3 gegenüber dem Peer-Durchschnitt von 13,1 günstig bewertet, was daran liegen könnte, dass das Unternehmen erst zur Mitte des Jahres hin wieder in die Gewinnzone zurückgekommen war. Dennoch, für das begonnene Jahr werden nur wenig Steigerungen bei den Gewinnen erwartet. Insofern dürfte die Abhängigkeit von den Rohstoffpreisen weiterhin im Fokus bleiben.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.