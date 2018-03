Anglo American: Blick auf die Charttechnik!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Liebe Leser,

Anglo Americans Anteil am Umsatz in Nordamerika betrug zuletzt 3,3 %. Zum Vergleich: 24,6 % der Umsätze wurden in China erzielt. Zudem gehört Aluminium nicht zu Anglo Americans Segmenten, sodass ausgehend von den Einfuhrzöllen kaum negative Effekte zu erwarten sind. Dennoch, durch die aktuellen Umstände, die zu einem Handelskrieg führen könnten, wäre ein Einfluss auf die weltweiten Preise für Rohstoffe ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.