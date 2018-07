Anglo American Aktie: Das ist ein Entscheidungskampf, der wichtig wird

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

Anglo American könnte in diesen Tagen zu einer gigantischen Investitionschance werden. Oder zu einem massiven Abwärtsproblem. Je nach Lesart. Denn charttechnisch interessierte Investoren und Analysten sehen den Wert gerade nach dem Verlauf des Freitagshandels in einem deutlichen Seitwärtstrend. Der Titel hat mit einem Abschlag von 1,7 % eine wichtige Untergrenze von 19 Euro nun getestet und könnte darauf aufbauend in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.