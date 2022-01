Anglo American Aktie: Produktion im 4. Quartal flach!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Der Bergbaukonzern Anglo American plc (AAUKY.PK, AAL.L) hat am Donnerstag mitgeteilt, dass seine Produktion im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr weitgehend unverändert geblieben ist.

Das ist passiert

Die Produktion von Rohdiamanten stieg um 15 Prozent auf 7,7 Millionen Karat (Vorjahr: 6,7 Millionen Karat), vor allem in Jwaneng in Botswana und in Namibia, was die geplante höhere Produktion als Reaktion auf die starke ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung