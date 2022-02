Anglo American Aktie: Der Kohleabbau hat wieder begonnen!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Anglo American plc (AAUKY.PK, AAL.L) teilte am Montag mit, dass es seinen metallurgischen Kohlebergbau Grosvenor in Queensland, Australien, fast zwei Jahre nach einer schweren Gasexplosion in der Anlage wieder in Betrieb genommen hat.

Das ist passiert

Bei der Methanexplosion in der unterirdischen Grosvenor-Kohlenmine in der Nähe von Moranbah am 6. Mai 2020 wurden fünf Arbeiter schwer verletzt. Tyler Mitchelson, CEO des Geschäftsbereichs Metallurgical ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung