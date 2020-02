Anglo American Aktie: Diese Hochs machen zu schaffen!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Anglo American Aktie | ISIN:GB00B1XZS820 | WKN:A0MUKL

Bereits in 2019 kam es dazu, dass der Aktienkurs mehrfach an der Marke von rund 26 Euro gescheitert ist. Nun haben die Bullen in 2020 abermals Anlauf genommen, um diesen prägnanten Bereich zu stürmen, doch es kam wieder zum Rückfall. In den letzten Handelswochen geben die Bullen der Anglo American Aktie nochmal Gas und treiben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung