Anglo African Oil & Gas: Kommt jetzt der Hammer?

An der Heimatbörse London notiert Anglo African Oil & Gas per 24.06.2019, 02:00 Uhr bei 6,7 GBP. Anglo African Oil & Gas zählt zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Diese Aktie haben wir in 5 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Anglo African Oil & Gas-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 9,33 GBP. Der letzte Schlusskurs (6,7 GBP) weicht somit -28,19 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (9,56 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-29,92 Prozent Abweichung). Die Anglo African Oil & Gas-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Anglo African Oil & Gas-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Sentiment und Buzz: Bei Anglo African Oil & Gas konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Anglo African Oil & Gas in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Hold". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer "Hold"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Anglo African Oil & Gas für diese Stufe daher ein "Hold".

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Anglo African Oil & Gas-RSI ist mit einer Ausprägung von 87,5 Grundlage für die Bewertung als "Sell". Der RSI25 beläuft sich auf 86,05, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Sell" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".