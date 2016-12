AngloGold Ashanti Limited konnte Im Branchenvergleich nicht überzeugen!

Liebe leser,

AngloGold Ashanti profitierte im Jahresverlauf von dem höheren Goldpreis und einem konsequenten Finanzmanagement. Im Branchenvergleich konnte das Unternehmen jedoch nicht überzeugen. Zudem erscheinen die Sicherheitsvorkehrungen in den Minen weiterhin nicht ausreichend. Im 3. Quartal erwirtschaftete das Unternehmen einen freien Cashflow von 161 Mio $, verglichen mit einem Liquiditätsabfluss von 50 Mio $ in der Vorjahresperiode. Damit hat sich die Finanzkraft auch gegenüber dem 1. Halbjahr 2016 mit einem freien Cashflow von 108 Mio $ verbessert.

Ziel ist es, die Produktionszahlen wieder zu steigern

Unterdessen wurde die Verschuldung weiter reduziert. Angesichts der verbesserten Fundamentaldaten peilt das Unternehmen wieder eine Phase mit zunehmenden Investitionen an. Zudem soll die Produktivität der Minen verbessert werden. Das Ziel ist es, die Produktionszahlen wieder zu steigern. Die Produktion war zuletzt rückläufig, was nicht zuletzt an den zahlreichen Produktionsunterbrechungen in Südafrika lag. Die problematischen Minen sind inzwischen verkauft worden.

Allerdings sind die Sicherheitsvorkehrungen offenbar noch nicht ausreichend. Allein im Juli registrierte das Unternehmen drei Todesfälle von Minenarbeitern. Wenngleich die Finanzen ermutigend waren, sind wir zurückhaltend gestimmt. Die geplanten Produktionskosten von 980 bis 1.010 $ pro Goldunze liegen deutlich über dem Niveau konkurrierender Anbieter. Von einem fallenden Goldpreis wäre AngloGold Ashanti damit überdurchschnittlich betroffen

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

