AngloGold Ashanti Limited Aktie: Habjahresverlust von 176 Mio $

AngloGold Ashanti hat weiterhin mit einer schwachen Produktivität und steigenden Kosten zu kämpfen. Im 1. Halbjahr produzierte das Unternehmen 1,75 Mio Goldunzen zu Vollkosten von 1.071 $ pro Unze, verglichen mit 911 $ im Vorjahreszeitraum. Die Kostensteigerungen spiegeln die lokal höheren Wechselkurse, eine sinkende Produktivität der Minen, inflationäre Tendenzen sowie höhere Investitionen wider. Die Produktionsmenge konnte nach einem schwachen 1. Quartal auf Vorjahreshöhe gehalten werden, da das 2. Quartal mit einem Plus von 11% deutlich besser ausfiel.

Liquidität durch Verkäufe einiger südafrikanischer Minen verbessert

Angesichts der hohen Kosten war das Unternehmen jedoch operativ nicht mehr profitabel. Zudem wurde die Ertragslage durch Sonderaufwendungen belastet. So schrieb AngloGold Ashanti einen Habjahresverlust von 176 Mio $. Das Management arbeitet daher mit Nachdruck an einer Restrukturierung des Geschäfts. Mehrere Minen stehen auf dem Prüfstand. Neben Verkäufen wird auch eine Schließung der Minen in Betracht gezogen.

Zudem muss das Unternehmen deutlich mehr investieren, um die Minen auf einen besseren Stand zu bringen. Im 1. Halbjahr lagen die Investitionen über dem Cashflow, was die Finanzlage belastete. Im 3. Quartal war die Geschäftslage weitgehend stabil. Die Liquidität wurde durch Verkäufe einiger südafrikanischer Minen verbessert. Umsatz und Nettogewinn veröffentlicht das Unternehmen nur auf Halbjahresbasis. Wir sehen angesichts der schwachen Fundamentaldaten weiterhin nur weit unterdurchschnittliches Kurspotenzial.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.