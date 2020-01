AngloGold Ashanti Aktie: Im Widerstandsbereich!

Weitere Suchergebnisse zu "AngloGold Ashanti":

AngloGold Ashanti Aktie | ISIN:US0351282068 | WKN:915102

Aktuelle Situation im Tageschart: Die Bullen haben den Aktienkurs nun bis in den Widerstandsbereich getrieben, der maßgeblich aus dem 2016er Hoch besteht. Denn nun klopfen sie bereits zum dritten Mal an die Zone von rund 23 USD an. Deshalb ist es sehr gut möglich, dass sich eine Korrektur einschiebt. Sobald das Augusthoch bei 23,85 USD ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung