Angling Direct: Das ist einfach nur unbeschreiblich …

Angling Direct, ein Unternehmen aus dem Markt "Fachgeschäfte", notiert aktuell (Stand 19:55 Uhr) mit 55.5 GBP im Plus (+0.68 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Nach einem bewährten Schema haben wir Angling Direct auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Die Aktie von Angling Direct gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 65,92 insgesamt 9 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel", der 60,5 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Angling Direct ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Angling Direct-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 76,19, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 51,59, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Angling Direct erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -2,5 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um -9,5 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +7 Prozent im Branchenvergleich für Angling Direct bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,43 Prozent im letzten Jahr. Angling Direct lag 1,93 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

