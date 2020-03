Angesichts der aktuellen Corona-Krise: IKEA schließt bundesweit alle Einrichtungshäuser (FOTO)

Hofheim-Wallau (ots) - Um die Sicherheit von Kunden und Mitarbeiter zu schützen und die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, schließt IKEA ab heute alle 53 Einrichtungshäuser in Deutschland."Jeden Tag besuchen viele Tausend Menschen unsere Einrichtungshäuser. In dieser herausfordernden Situation wollen wir unserer Verantwortung als großer Einzelhändler gerecht werden", sagt Dennis Balslev, Geschäftsführer IKEA Deutschland. "Deshalb haben wir entschieden, alle Einrichtungshäuser für unsere Kunden vorübergehend zu schließen."Gegenwärtig arbeitet IKEA an Konzepten, wie die Kunden unter den veränderten Rahmenbedingungen weiter bestmöglich bedient werden können. So bleibt beispielsweise der Online-Shop geöffnet. Unter http://www.IKEA.de wird IKEA auch zu gegebener Zeit informieren, ab wann die Einrichtungshäuser wieder öffnen.Auch das Customer Support Center steht den Kunden weiterhin zur Verfügung. IKEA bittet aber um Verständnis, dass es im Service Center eventuell zu längeren Wartezeiten kommen kann. Grund hierfür sind angepasste Prozesse, die sich durch die Vorsichtsmaßnahmen ergeben."In dieser herausfordernden Situation ist es unser Anspruch, stets ruhig und besonnen zu handeln", sagt Dennis Balslev. "Wir beobachten die Lage weiter intensiv und hoffen, dass sich die Situation baldmöglichst wieder stabilisiert. Auch bei allen weiteren Entscheidungen haben Sicherheit und Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter stets höchste Priorität. In diesen schwierigen Zeiten bleiben unsere Gedanken vor allem bei denjenigen, die um ihre Gesundheit bangen müssen."Pressekontakt:Simone SettergrenTel.: (06122) 585 6173simone.settergren@ingka.ikea.comKim SteuerwaldTel.: (06122) 585 5245kim.steuerwald@ingka.ikea.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/29291/4549238OTS: IKEA Deutschland GmbH & Co. KGOriginal-Content von: IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell