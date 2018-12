Angelique Kerber versteigert ihr Wimbledon-Finaloutfit / United Charity spendet den gesamten Erlös an eine gemeinnützige Organisation

Baden-Baden (ots) - Mit dem Sieg in Wimbledon gelang AngeliqueKerber dieses Jahr Historisches - und ein einmaliges Andenken an denbesonderen Tag können sich Fans nun unter www.unitedcharity.desichern: Europas größtes Charity-Auktionsportal versteigert dasoriginale Finaloutfit der gestern gekürten Sportlerin des Jahres fürden guten Zweck. Um das ohnehin schon wertvolle Sammlerstück nochaufzuwerten, hat Angelique Kerber sowohl Rock als auch Top signiert,beides zusammen ist nun hochwertig gerahmt zu haben. Noch bis zum 14.Januar können Gebote unterhttps://www.unitedcharity.de/Auktionen/Outfit-Angelique-Kerberabgegeben werden. Den gesamten Erlös wird United Charity an dasNetzwerk Inklusion Deutschland e.V. spenden.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal undversteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mitProminenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von UnitedCharity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängigmitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurdevon Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurdenmehr als 7,9 Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinderunterstützen.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel.: 07221 366 8701Fax: 07221 366 8709Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell