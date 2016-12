Hamburg (ots) -Deutschlands neue Tennis-Queen Angelique Kerber (28) spricht imaktuellen GALA-Jahresrückblick (Ausgabe 01/17, ab heute im Handel)über den Erwartungsdruck an sie als Weltranglisten-Erste und ihreZiele für 2017: "Zunächst einmal hoffe ich, verletzungsfrei undgesund zu bleiben. Ich sehe es als Privileg an, da oben zu stehen -und möchte diese Position verteidigen. Bei allem Druck will ich abernicht den Spaß am Spiel verlieren."Pressekontakt:GALAPR / KommunikationTheda HarmsGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: harms.theda@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell