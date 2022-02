Angelini Beauty und Chiara Ferragni verkünden Lizenzvereinbarung für gemeinsame Parfümlinie

Mailand (ots) -Angelini Beauty S.p.A., ein Unternehmen von Angelini Industries und international führend in den Bereichen Parfümerie, Hautpflege und Sonnenschutz, und Chiara Ferragni geben die Unterzeichnung einer weltweit exklusiven Lizenzvereinbarung für die erste Duftlinie ihrer gleichnamigen Marke bekannt. Die Lizenz umfasst die Produktion, den Vertrieb und die Vermarktung. Das erste Chiara-Ferragni-Parfüm wird im Jahr 2023 auf den Markt kommen."Wir sind sehr stolz darauf, die Zusammenarbeit mit der digitalen Entrepreneurin Chiara Ferragni bekannt zu geben, die ihren einzigartigen Stil in den letzten Jahren gekonnt mit einem innovativen unternehmerischen Ansatz kombiniert hat. Angelini Beauty ist seit jeher fest mit seinen Kernwerten Ethik und Verantwortung verwurzelt und engagiert sich stark für nachhaltige Innovationen auf ökologischer und sozialer Ebene. Das Zusammenspiel unserer DNA mit Chiara Ferragnis Wissen über die Wünsche der "Digital Natives", ist die Grundlage dieses neuen Projekts, das von der Vision einer Zukunft inspiriert ist, die im Zeichen der Inklusion, der Einzigartigkeit und der Selbstbestimmung jedes Menschen steht.Die Partnerschaft - das Debüt von Chiara Ferragni im Parfümsegment - unterstreicht die Kompetenz von Angelini Beauty als Industriepartner, Ausdruck und Persönlichkeit der produzierten Marken herauszuarbeiten, und dabei auf Erfahrung bei der Positionierung und dem selektiven Vertrieb der Produkte auf internationalen Märkten zurückzugreifen. Durch die Entwicklung eines Angebots für die jüngere Generation, bestätigen Angelini Beauty und Chiara Ferragni ihre Vorreiterrolle, wenn es darum geht, den italienischen Geist in neue Welten und die Zukunft zu transportieren", so Lluís Plà Fernandez-Villacañas, Präsident und CEO von Angelini Beauty S.p.A."Ich bin sehr stolz auf die Zusammenarbeit, weil sie das Beauty-Angebot der Marke Chiara Ferragni vervollständigt", sagt Chiara Ferragni. "Die Welt der Düfte ist eine zusätzliche Wachstumschance für die Marke und das letzte Element für die Kreation einer umfassenden Lifestyle-Brand."Pressekontakt:Havas Hamburg GmbHGloria Fanenbruckgloria.fanenbruck(at)havas.comM +49 1633279223Angelini BeautyMassimo Veneziano Brocciam.veneziano(at)angelinibeauty.itM +39 3355231685Chiara Ferragni BrandLuisa Lozuponeluisa(at)chiaraferragnicollection.comM +39 3209718544Original-Content von: Angelini Beauty, übermittelt durch news aktuell