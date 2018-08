Hamburg (ots) - Angelina Kirsch ist selbst ein "Curvy Supermodel"und sucht aktuell auf RTL 2 in der gleichnamigen Show nachModel-Nachwuchs. Im exklusiven Closer-Interview (EVT 1.8.) sprichtdas Model über Bodyshaming und Figurprobleme.Dass Angelina Kirsch so selbstbewusst mit ihrem Körper umgeht, hatsie ihrer Mutter zu verdanken. "Als ich sechs oder sieben war, hatmeine Oma zu mir und meiner Schwester gesagt, wir seien zu dick. Daswar quasi mein erster Kontakt zu Bodyshaming. Ohne meine Mama wäreich wohl damals in einen Teufelskreis geraten. Meine Mama hat michimmer bestärkt, meine Kurven zu mögen. Durch den Modeljob bin ichaber auch noch sehr an mir gewachsen und genauso meinSelbstbewusstsein", erzählt das Model.Über Figurprobleme spricht sie mit ihren Freundinnen gar nicht."Das Thema spreche ich von selber nie an. Wenn die damit loslegen,sage ich ganz deutlich meine Meinung und was das für ein Quatsch ist.Wenn man ständig darüber nachdenkt, was man essen darf und was nicht,dann wird man seines Lebens nicht mehr froh. Und ich sehe, wie dasFrauen runterzieht. Diese ständige Selbstoptimierung macht vielewahnsinnig unglücklich." Angelina Kirschs einzige Regel beim ThemaErnährung: Höre auf deinen Körper! "Wenn ich satt bin, höre ich aufzu essen. Natürlich habe ich auch Rituale, ich liebe Yoga und Tanzen.Aber wenn ich Tage habe, an denen ich mal auf dem Sofa liege undeinen Pott Eis esse, ist das auch okay. Und dann fühle ich mich auchnicht schlecht deswegen, denn es streichelt in dem Moment meineSeele. Ansonsten nimmt man sich nur den Spaß am Leben. Man muss dafüraber gut in sich reinhören, das ist schwer. Gerade, wenn man vielunterwegs ist und wenig Zeit hat."Als Konkurrenz zu Heidi Klums Show "Germany's Next Topmodel" siehtsich Angelina Kirsch nicht. "Es wird natürlich immer schlanke Modelsgeben. Ich nehme denen nichts weg und sie mir nichts. Aber ich findees wichtig, dass die Vielzahl gezeigt wird." Zwar findet AngelinaKirsch es gut, dass Heidi Klum in der letzten Staffel auch CurvyModels eine Chance geben wollte, sie kritisiert aber: "Zwar wareneinige Mädchen etwas fraulicher, aber sicher nicht curvy. Das fandich unpassend. Und besonders schlimm, dass genau diese Frauen nachder Show abgenommen haben. Wenn das die Essenz der Show ist, am Endedoch in ein bestimmtes Schema passen zu müssen, dann ist das wirklichbedauerlich."Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonCloser (Nr. 32/2018, EVT 1.8.). Auszüge sind bei Nennung der QuelleCloser zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sichbitte an die Redaktion Closer, Angela Meier-Jakobsen, Telefon:040/3019-2550.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 700 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 17 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationNatja RieberT +49 40 30 19 10 88natja.rieber@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Closer, übermittelt durch news aktuell