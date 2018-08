Angelika Schorer nimmt Bayerns Bauern gegen Anschuldigungen der Grünen in Schutz - Bayern in Sachen nachhaltiger Landwirtschaft vorbildlich

München (ots) - "Die von der Dürre betroffenen Bauern brauchenHilfe und nicht Anfeindungen von den Grünen." Das sagt AngelikaSchorer, die Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses imBayerischen Landtag und lobt gleichzeitig die Nothilfe, die heuteBundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner auf den Weg gebrachthat.Schorer nahm die bayerischen Landwirte gegen Kritik der Grünen inSchutz. "Es ist unangebracht, die Bauern als die Schuldigen beimKlimawandel hinzustellen. Da ist im Wahlkampf jeder Maßstab verlorengegangen." Zweifelsohne würde menschliches Handeln in vielenBereichen unterschiedlich stark zum Klimawandel beitragen. "DieBauern aber jetzt alleine als Sündenböcke hinzustellen, das gehtnicht." Die Vorsitzende der Grünen Katrin Göring-Eckardt hatte dieLandwirte in den Medien als "Verursacher des Klimawandels"bezeichnet.Die CSU-Politikerin Schorer verwies hingegen darauf, dass Bayernohnehin auf bäuerlich-bodengebundene Landwirtschaft und nicht aufgroße Agrarfabriken setze. "Unsere Strukturen in Bayern sindwesentlich nachhaltiger als Landwirtschaft in anderen TeilenDeutschlands und Europas." Das Programm der BayerischenStaatsregierung zur Förderung der Kulturlandschaft (Kulap) und dasVertragsnaturschutzprogramm sind bereits an hohe Umweltstandardsgebunden. Mit dem Kulturlandschaftsprogramm gewährt Bayern bereitsseit 1988 den Landwirten Ausgleichszahlungen für umweltschonendeBewirtschaftungsmaßnahmen. Um den gesellschaftlichenHerausforderungen Rechnung zu tragen, wurde das Programm nochgezielter auf Gewässer-, Boden- und Klimaschutz, auf Biodiversitätund auf den Erhalt der Kulturlandschaft ausgerichtet. VielfältigeKombinationsmöglichkeiten sorgen dafür, dass maßgeschneiderteLösungen für die unterschiedlichsten Betriebstypen möglich sind.Schorer nannte als bayerische Maßnahmen den Waldumbau in Richtungklimatolerante Mischwälder, neue Züchtungen um klimaresistentePflanzensorten hervorzubringen, den gezielten Humusaufbau durchintelligente Fruchtfolge um die Bodenerosion zu reduzieren undwassersparende Bewässerungsprogramme als Beispiele. Ihr Fazit: "Keinanderes Bundesland tut so viel in Sachen nachhaltigerLandwirtschaft.""Es passiert so viel in Bayern in Richtung nachhaltigeLandwirtschaft, dass ich die Angriffe der Grünen nur als plump undunwissend bezeichnen kann", so die CSU-Agrarpolitikerin. Die Grünensollten mal mit ihrem Vorsitzenden Robert Habeck sprechen, der beiden Sondierungsgesprächen im letzten Herbst sagte, dass man inDeutschland schon weit wäre, wenn man bayerische Verhältnisseerreichen würde, so der abschließende Rat Schorers.Pressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deSebastian DornStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: sebastian.dorn@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell