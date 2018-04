Hamburg (ots) - Es ist ein liebevoller Brief, den SchauspielerFritz Wepper (76) im Magazin "Bunte" an seine Ex-Partnerin SusanneKellermann (44) veröffentlicht. Was für eine tolle Frau sie sei,schwärmt er da. "Ich bin sprachlos", empört sich darüber seineEhefrau Angela im Gespräch mit Neue Post (EVT. 25.4.). Warum sich dasgescheiterte Paar dennoch nicht trennt und wie sehr Angela darunterleidet."Warum tut er das nur? Jetzt ist er zu weit gegangen!" EhefrauAngela ist im Gespräch den Tränen nahe. Dennoch wohnt das ehemalsglückliche Paar noch unter einem Dach. "Ich will mein Hausbehalten!", so Angela. "Er will aber nicht ausziehen und ich auchnicht! Dass ich bisher nicht an einem Herzinfarkt gestorben bin, istein Wunder. Das macht mich so krank! Es ist entsetzlich, was ichalles mitmache." Trotz des gemeinsamen Heimes führt das Paar schonlange kein gemeinsames Leben mehr. "Wir haben keine Ehe. Aber ichwill mich nicht scheiden lassen. Da geht es doch nur ums Geld für dieAnwälte. Ich hab wirklich Herzschmerzen. Die Frau, die Kellermann,ist mein Fluch!"Momentan befindet sich Angela in der Reha, um ihre Schulter zuheilen. Ihr Ehemann Fritz ist zeitgleich in den Urlaub gefahren - mitEx-Partnerin Susanne und ihrem gemeinsamen Kind. "Er nimmt keineRücksicht auf mich. Das ist so demütigend. Ich weiß nicht, wie esweitergehen soll", sagt Angela.Hinweis für Redaktionen:Den vollständigen Beitrag gibt es in Neue Post Nr. 18, ab Mittwoch25. April 2018 im Handel. Abdruck honorarfrei bei Nennung Quelle NeuePost.Über Neue PostNeue Post ist das Qualitäts-Yellow im Segment und garantiert seitüber 60 Jahren Qualität und Kontinuität für Frauen ab 50 Jahren. NeuePost ist die Nummer eins in Adel mit exklusiven News aus denKönigshäusern. Darüber hinaus sind nationale und internationale Starsaus dem Show-Bizz fester Bestandteil des Heftes. Der großeServiceteil berät die Leserinnen kompetent. Themenschwerpunkte bildenWohnen, Ratgeber, Gesundheit sowie Mode und Beauty. Aber auch Leutevon nebenan, ihre Schwierigkeiten und Probleme, tragischeGeschehnisse und auch besonders glückliche Momente gehören zumredaktionellen Repertoire. Neue Post setzt ganz bewusst auf die Nähezur Leserin: mit emotionaler Ansprache, umsetzbaren Mode- undKosmetik-Tipps und seriöser Beratung zu Alltagsproblemen.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna StörmerT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Neue Post, übermittelt durch news aktuell