Angela Merkel trifft Vorreiter der Nachhaltigkeit (FOTO)

Berlin (ots) -Die Bundeskanzlerin traf heute im Bundeskanzleramt Vertreterinnen und Vertretervon Unternehmen mit besonders vorbildlichem Nachhaltigkeitsengagement:Preisträger des Deutschen Nachhaltigkeitspreises informierten Angela Merkel, wiesie den Wandel hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft unterstützen. AlsBest-Practice-Beispiele waren die Deutsche Telekom, die REWE Group, derZangenhersteller KNIPEX, der Bio Wasch- und Reinigungsmittelhersteller Sodasanund der Grüne Punkt geladen. Im Mittelpunkt des Gespräches stand die Frage, wiedie Wirtschaft zur Umsetzung der Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklungbeitragen kann. Regelmäßig unterstützte die Bundeskanzlerin den DeutschenNachhaltigkeitspreis in der Vergangenheit als Schirmherrin. Nun ließ sie sichaus erster Hand berichten.Die beiden Köpfe des Nachhaltigkeitspreises, Günther Bachmann und StefanSchulze-Hausmann, bilanzierten den Erfolg ihrer Initiative. "Nachhaltigkeit istzum ökonomischen Faktor geworden und das bietet der Politik große Chancen",stellte Günther Bachmann fest und Stefan Schulze-Hausmann ergänzte, dass "dieAnerkennung durch unseren Preis ein Schwungrad für einen ernstzunehmendenKlimaschutz" sei. Die Beteiligung von Firmen aller Branchen und Industrien zeigedie Innovations- und Jobmaschine Nachhaltigkeit. Sie ließe sich indessen nochdeutlich steigern.Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist die nationale Auszeichnung fürSpitzenleistungen der Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen und Forschung. Mitacht Wettbewerben (darunter der Next Economy Award für "grüne Gründer"), über800 Bewerbern und 2.000 Gästen zu den Veranstaltungen ist der Preis der größteseiner Art in Europa. Die Auszeichnung wird vergeben von der Stiftung DeutscherNachhaltigkeitspreis e.V. in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, kommunalenSpitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichenOrganisationen und Forschungseinrichtungen. Rahmen für die Verleihung ist derDeutsche Nachhaltigkeitstag in Düsseldorf, die meistbesuchte jährlicheKommunikationsplattform zu den Themen nachhaltiger Entwicklung.Pressekontakt:Sebastian Klement, Deutscher Nachhaltigkeitspreis, +49 211 5504 5511,presse@nachhaltigkeitspreis.de