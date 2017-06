Bonn/Berlin (ots) - Heute beginnt in Berlin die internationaleKonferenz zur "G20-Partnerschaft mit Afrika" mit Teilnehmern aus denG20-Ländern, afrikanischen Ländern, internationalen Organisationenund Investoren. Durch einen "Compact with Africa" sollen inafrikanischen Staaten die Rahmenbedingungen zur Förderung vonprivaten Investitionen und Investitionen in Infrastruktur gestärktwerden. Die Welthungerhilfe kritisiert, dass sich die angestrebtenPartnerschaften nicht an den bereits verabschiedeten nachhaltigenEntwicklungszielen der Vereinten Nationen, der Agenda 2030,orientieren.Die Welthungerhilfe begrüßt das große Engagement der deutschenG20-Präsidentschaft, Afrika auf die Tagesordnung der G20 zu heben.Sie ist auch überzeugt, dass Wirtschaftsreformen und eineVerbesserung des Investitionsklimas nötig sind, um eine dauerhaftnachhaltige Entwicklung und damit eine effiziente Hungerbekämpfung inafrikanischen Ländern zu ermöglichen. "Wer den Hunger erfolgreichbekämpfen will, darf aber nicht nur Investitionspartnerschaften imBlick haben. Das wäre eine vertane Chance. Die Entwicklung derländlichen Räume muss Priorität haben, denn noch immer leben drei vonvier Hungernden auf dem Land. Die Zukunft Afrikas wird auf dem Landentschieden", betont Bärbel Dieckmann, Präsidentin derWelthungerhilfe.Der "Compact with Africa" sollte jedoch nicht als eine Möglichkeitgesehen werden, die Ursachen von Flucht und Migration schnell zubeseitigen. Die Staaten mit den meisten Geflüchteten in Afrika zählenzu den fragilen Ländern und stehen nicht im Fokus der Partnerschaft.Um tatsächliche Entwicklungsprozesse zu bewirken sind Investitionenin Bildung und Ausbildung sowie eine Strategie zur Sicherung derErnährung der wachsenden Bevölkerung dringend nötig. Außerdem müssendie privaten und öffentlichen Investitionen an menschenrechtliche,soziale und ökologische Standards sowie zuverlässigereRahmenbedingungen der G20-Länder für den Handel und Investitionen inAfrika gebunden werden.Weitere Informationen unter www.welthungerhilfe.deDie Welthungerhilfe ist eine der größten privatenHilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionellunabhängig. Sie kämpft für "Zero Hunger bis 2030". Seit der Gründungim Jahr 1962 wurden mehr als 8.500 Auslandsprojekte in 70 Ländern mit3,27 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach demGrundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellenKatastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigenProjekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen undinternationalen Partnerorganisationen.Pressekontakt:Deutsche Welthungerhilfe e. V.Ansprechpartner:Simone PottPressesprecherinTelefon 0228 / 22 88 - 132Mobil 0172 - 2525962simone.pott@welthungerhilfe.deAssistenz: Jessica KühnleTelefon 0228 / 22 88 - 454presse@welthungerhilfe.dewww.welthungerhilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Welthungerhilfe e.V., übermittelt durch news aktuell