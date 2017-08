Bonn/Berlin (ots) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat es nichtbereut, beim Diesel-Gipfel nicht dabei gewesen zu sein. Auf dieFrage, ob sie nicht besser ihren Urlaub abgebrochen hätte, sagte dieCDU-Spitzenkandidatin am Montag in der Gesprächssendung "ForumPolitik" (Ausstrahlung: 20.15 Uhr bei phoenix): "Nein. Das istsicherlich immer wieder eine Abwägungsfrage: Wo bin ich dabei, wohaben auch Ressort-Minister ihre Verantwortlichkeit?" Der Gipfel imAugust sei ein erster Schritt gewesen, dem weitere folgen würden."Wir werden im Herbst Resümee ziehen müssen: Was ist nun wirklich anMaßnahmen erfolgt? Da werde ich auch dabei sein", sagte dieBundeskanzlerin weiter.Ihrer Ansicht nach habe die Automobilindustrie schwere Fehlergemacht und Vertrauen verspielt. Die Zeche für den Schaden, derentstanden sei, dürften nun aber nicht die Falschen zahlen, forderteMerkel. Sie sehe jedoch auch, dass sich die ganze Branche in einem"wahnsinnigen Umbruchsprozess" befinde.Es würden nicht nur umweltfreundliche Autos gebraucht, es müsstenauch neue Antriebstechnologien entwickelt werden, Elektromobilitätsei ein Thema, auch autonomes Fahren. Merkel betonte an dieserStelle: "Da muss die Automobilindustrie auch die Zeichen der Zeiterkennen, sonst kommen eines Tages ausländische Anbieter und werdenzeigen, wie es geht, wie man Elektro-Autos herstellt. Das möchte icheigentlich vermeiden."Zu möglichen Farbenspielen nach der Bundestagswahl im Septembersagte die CDU-Vorsitzende entschieden: "Wir führen keineKoalitionswahlkämpfe. Wir kämpfen alle dafür, dass wir möglichstselber stark genug sind. Dann muss man schauen." Klar schloss MerkelBündnisse mit den Linken und der AfD aus. "Alles andere werden wirsehen. Da gibt es keine natürlichen Koalitionen."Zur Flüchtlingskrise sagte Merkel, das bereits viel erreichtworden sei. Gelöst sei das Thema aber nicht. Man müsse vor allem dieFluchtursachen bekämpfen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell