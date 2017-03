Angeklagter will zu Rip-Deal bei Unister aussagen

LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Angeklagte im Prozess um einen Millionen-Betrug an Unister-Gründer Thomas Wagner will sich nächste Woche zu den Vorwürfen äußern.



"Es wird etwas umfangreicher werden", kündigte der Anwalt des 69-Jährigen am Mittwoch im Landgericht Leipzig an. Die Aussage des Finanzvermittlers ist für kommenden Mittwoch geplant. Die Generalsstaatsanwaltschaft Dresden wirft dem Mann aus Unna vor, zwei sogenannte Rip-Deals mit einem angeblichen israelischen Diamentenhändler eingefädelt zu haben. Auf den Vorauszahlungsbetrug fiel laut Anklage der Unister-Chef herein und verlor fast 1,5 Millionen Euro. Im zweiten Fall geht es um eine betrogene Architektin./bz/DP/zb