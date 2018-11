Leipzig (ots) - Folgender Text ist bei exakter Quellenangabe MDRmit einer freigegeben:Der inhaftierte mutmaßliche Anführer der "Freie KameradschaftDresden", Benjamin Z., hat offenbar aus dem Gefängnis herausversucht, sein Gerichtsverfahren zu manipulieren. Das geht ausChatverläufen hervor, die dem MDR-Magazin "Exakt" vorliegen. Demnachhatte Benjamin Z. aus der Untersuchungshaft in der JVA Torgau miteinem illegalen Internetzugang über sieben Monate hinweg engenKontakt zu seinen Kameraden und Mitangeklagten.Dem im Juli 2018 beschlagnahmten Tablet konnten Ermittler Hinweiseentnehmen, wonach Benjamin Z. Zeugenaussagen zu beeinflussenversuchte und Verfahrensinterna an seine Kameraden verriet. Derinnenpolitische Sprecher der Grünen im sächsischen Landtag ValentinLippmann bezeichnete die Panne als "Supergau", wenn so etwaspassiere, sei "die Integrität eines solchen großen Strafverfahrens"gefährdet.MDR-"Exakt" liegen darüber hinaus Hinweise vor, wonach derangeklagte Rechtsextremist eine Affäre mit einer Schöffin desVerfahrens gehabt haben soll. In einer Art zweiseitigem Lebenslaufschreibt Z.: "Übrigens hatte ich vor der Verhandlung etwas mit derSchöffin". Zuvor hatte ein Wegbegleiter des inhaftiertenRechtsextremisten gegenüber einem "exakt"-Reporter von einer Liaisonzwischen Benjamin Z. und der Schöffin berichtet.Sächsische Abgeordnete sehen darin eine mögliche Gefährdung desVerfahrens. "Wenn ich mir vorstelle, dass es so ist, dass einer derAngeklagten in irgend einer Art und Weise eine Beziehung zu einerSchöffin hatte, dann mach ich mir Sorgen, wie dieser Prozess nochweiter gehen kann", kommentierte die Linken-LandtagsabgeordneteKerstin Köditz gegenüber "Exakt".Das sächsische Justizministerium wollte sich zu dem konkreten Fallauf MDR-Anfrage nicht äußern.Seit mehr als einem Jahr muss sich Benjamin Z. mit fünf weiterenAngeklagten vor dem Landgericht Dresden unter anderem wegenMitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung verantworten. DieGruppe steht unter Verdacht, an Angriffen auf Flüchtlingsunterkünfteund alternative Jugendklubs beteiligt gewesen zu sein. Dabei soll siemit der rechtsterroristischen Vereinigung "Gruppe Freital" kooperierthaben.Mehr dazu in "Exakt" ,07.11.2018 - 20.15 Uhr, im MDR-Fernsehen undunter mdr.de/investigativ.Pressekontakt:MDR, Anja Riediger, Tel.: (0341) 3 00 48 45,E-Mail: anja.riediger@mdr.deOriginal-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell