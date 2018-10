Angehörige von Intensivpatienten sollten sich nicht überfordern

Baierbrunn (ots) - So hilfreich Besuche nahestehender Menschen füreinen Patienten auf der Intensivstation sind - Angehörige solltensich nicht selbst überfordern. Diese Gefahr besteht: Sie gönnen sichselten eine Pause, essen kaum, ihre Gedanken kreisen pausenlos um denKranken. "Sie brauchen nicht jeden Tag zu kommen", rät MarenFeldkötter, Intensivpflegerin im Uniklinikum Münster, imApothekenmagazin "Senioren Ratgeber". "Ruhen Sie sich besser aus,gehen Sie mit Freunden aus oder ins Kino. Nur wer Kraft hat, kannKraft geben!"Gerade Ehepartner fühlen sich häufig alleingelassen. Manche vonihnen erkranken erst an einer Depression, nachdem der Patient überdem Berg ist. "Sie brauchen dringend einen Menschen, mit dem sie überalles reden können", betont Professor Thomas Möllhoff, Anästhesistund Intensivmediziner im Marienhospital Aachen. Das kann die Familie,der Hausarzt oder die Krankenhaus-Seelsorge sein, die auch Angehörigein Anspruch nehmen dürfen.Grundsätzlich ist die persönliche Zuwendung für Intensivpatientenlaut Feldkötter äußerst wichtig: "Vertraute Personen geben in diesersehr fremden Umgebung Orientierung, Nähe und Hoffnung. Sie schaffeneine Brücke nach draußen, dem Zuhause, dem normalen Leben." Auch aufPatienten, die nicht bei Bewusstsein sind oder sich im künstlichenKoma befinden, wirken vertraute Stimmen beruhigend. DasUnterbewusstsein reagiert trotzdem, hört und fühlt mit.Weitere wichtige Fragen rund um Intensivpatienten beantwortet deraktuelle "Senioren Ratgeber".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 10/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell