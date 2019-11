Angebotsperiode für Nordex-Übernahme durch Acciona beginnt

HAMBURG/MADRID (dpa-AFX) - Die Annahmeperiode des Übernahmeangebots für den Windanlagenbauer Nordex durch den spanischen Großaktionär Acciona beginnt.



Die deutsche Finanzaufsicht Bafin habe den Angebotsprospekt genehmigt, teilte der spanische Baukonzern am Montag in Madrid mit. Damit beginne nun die erste Annahmeperiode für die Dauer von 30 Tagen bis zum 18. Dezember. Danach gebe es eine weitere Annahmefrist bis zum 6. Januar. Im Anschluss daran will Acciona die Annahmequote veröffentlichen.

Acciona bietet 10,34 Euro je Aktie. Der Nordex-Aktienkurs lag nach Handelsbeginn bei 12,94 Euro - ein Erfolg des Angebots ist unter diesen Bedingungen also eher unwahrscheinlich.

Im Oktober hatte Acciona bei einer Kapitalerhöhung von Nordex mitgemacht, der Anteil der Spanier war daraufhin von knapp 30 auf rund 36,3 Prozent gestiegen. Wenn die Schwelle von 30 Prozent überschritten wird, muss ein Anteilseigner den anderen Aktionären üblicherweise ein Pflichtangebot machen. Der Angebotspreis richtet sich nach dem Durchschnittskurs der Monate vor der Bekanntmachung des Angebots./men/ssc/mis