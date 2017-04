Angebotsfrist für HSH Nordbank abgelaufen - Länder zufrieden

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Angebotsfrist für eine Übernahme der HSH Nordbank ist am Freitag um Mitternacht abgelaufen.



In einer ersten Reaktion zeigten sich die Länder Schleswig-Holstein und Hamburg zufrieden. "Die erste Phase des Privatisierungsverfahrens hat zu einem guten Ergebnis geführt", teilten die Kieler Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) und ihr Hamburger Kollege, Senator Peter Tschentscher (SPD), am Sonntag mit. Die Länder würden die Angebote nun sorgfältig prüfen. Hieraus ergebe sich, welche Bieter an der nächsten Phase des Privatisierungsverfahrens beteiligt würden. Schleswig-Holstein und Hamburg streben den Verkauf der gemeinsamen Landesbank zum 28. Februar 2018 an. Die HSH Nordbank besteht aus einer profitablen Kernbank und einer Abbaubank mit faulen Krediten von noch 13,6 Milliarden Euro./tm/DP/stb