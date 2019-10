Die Angebote von Bentley Systems in Sachen Planungsintegration entwickeln BIM durch digitale Zwillinge weiter zu 4D

"Immergrüne" digitale Zwillinge steigern den Wert der Arbeit vonInfrastrukturingenieurensowie deroffenen Modellierungs- und offenen Simulationsanwendungen von Bentleyüberden gesamten Lebenszyklus von Ressourcen hinweg.Singapur (ots/PRNewswire) - Year in Infrastructure 2019-Konferenz- Bentley Systems, Incorporated, der weltweit führender Anbieterganzheitlicher Softwarelösungen und Digital-Twin-Cloud-Services zurWeiterentwicklung von Planung, Bau und Betrieb der Infrastruktur, hatheute neue Erweiterungen und Aktualisierungen für seine offenenModellierungsanwendungen und offenen Simulationsanwendungenangekündigt, um die Entwicklung digitaler Zwillinge während desgesamten Lebenszyklus von Ressourcen voranzutreiben. Die offenenAnwendungen von Bentley ermöglichen kollaborative, iterative undautomatisierte digitale Workflows, die sich über professionelleInfrastrukturdisziplinen erstrecken. Mit den neuen digitalenTwin-Cloud-Services werden Unternehmenswert und verwertbareErkenntnisse durch die gesamten Phasen von Bau und Betrieb vonInfrastrukturanlagen hinweg erweitert."Die breite Akzeptanz von BIM hat AEC-Experten und -Projekten inden letzten fünfzehn Jahren erhebliche Vorteile verschafft, aberjetzt - mit Cloud Services, Reality Modeling und verbesserter Analyse- können wir BIM durch digitale Zwillinge voranbringen", sagt SantanuDas, Senior Vice President, Design Integration, von Bentley. "Bisherbeschränkte sich die Verwendung von BIM auf statischeArbeitsergebnisse, die nach Übergabe an den Bau schnell veraltet sindund den potenziellen weiteren Wert der in BIM-Modelleneingeschlossenen technischen Daten verlieren. Jetzt können wir mitdigitalen Zwillingen die Entwicklungsdaten in einem BIM-Modell mitden entsprechenden digitalen Komponenten als Ausgangspunkt öffnen undden digitalen Kontext kontinuierlich mit Untersuchungen mithilfe vonDrohnen und Reality Modeling aktualisieren. Und - an dieser Stellewird es richtig spannend - wir können fortfahren, die Eignung einerAnlage für einen Zweck über die digitale Chronologie ihresLebenszyklus hinweg zu modellieren und zu simulieren. Schließlichkann der Wert der technischen Daten in einem BIM-Modell über dieÜbergabe an den Bau und sogar über die Übergabe in den Betrieb hinausweiter bestehen, wodurch sowohl das Projekt als auch dieAnlagenleistung abgesichert und verbessert werden. Durch dieWeiterentwicklung von BIM zu 4D mithilfe 'immergrüner' digitalerZwillinge können Planungsmodelle und Simulationen einen größerenZweck erfüllen, als nur Projekt-Arbeitsergebnisse darzustellen,nämlich in Form der 'digitalen DNA' einer Anlage."Neue Digital-Twin-Cloud-Services für die PlanungsintegrationDie Angebote zur Planungsintegration von Bentley erstrecken sichjetzt von Desktopanwendungen bis hin zu Cloud-Diensten, umUnternehmen die Erstellung, 4D-Visualisierung und Analyse derdigitalen Zwillinge von Infrastrukturanlagen zu ermöglichen. MitiTwin Services können Manager für digitale InformationenEntwicklungsdaten, die von verschiedenen Planungstools erstelltwurden, in einen aktiven digitalen Zwilling integrieren und mit demReality Modeling und anderen zugehörigen Daten in Einklang bringen,ohne dass dabei die aktuellen Tools oder Verfahren beeinträchtigtwerden.ITwin Design Review ermöglicht schnellere Phasen derPlanungsprüfung. In der Praxis wird es damit möglich,"Ad-hoc"-Planungsprüfungen in einer hybriden 2D/3D-Umgebungeinzuleiten, und überdies können Projektteams, die an digitalenZwillingen arbeiten, so Planungsprüfungen durchführen und einemultidisziplinäre Planung koordinieren. Folgende Workflows werdengeboten:- (für die Praxis) Elemente von 3D-Modellen können direkt markiertund zu kommentiert werden und zwischen 2D- und 3D-Ansichten kanngewechselt werden, ohne die 3D-Umgebung zu verlassen- (für Projekte, die ProjectWise verwenden) Digitale 4D-Zwillingekönnen visualisiert werden - zur Feststellung vonEntwicklungsänderungen im Zeitrahmen eines Projekts und zurBereitstellung einer nachvollziehbaren Aufzeichnung darüber, werwas wann geändert hatDer iTwin OpenPlant Design Service bietet OpenPlant-Benutzern eineverteilte Arbeitsumgebung und bidirektionale Referenzierung zwischen2D- und 3D-Darstellungen digitaler Anlagenkomponenten.Offene Modellierungs- und offene SimulationsanwendungenDie gemeinsame Nutzung digitaler Komponenten und die Verbindungdigitaler Workflows über mehrere Disziplinen hinweg bildet dieGrundlage einer offenen Modellierungsumgebung. Die offeneModellierungsumgebung von Bentley umfasst auf MicroStation basierendeEntwicklungs- und BIM-Anwendungen, die speziell auf Anlagenarten und-lösungen ausgerichtet sind, und sie verbessert die Zusammenarbeit,ermöglicht Konfliktlösungen und die Produktion multidisziplinärerArbeitsergebnisse aus jeder Anwendung.Die Entwicklung der Anwendungen auf der MicroStation-Plattformgewährleistet Interoperabilität, Zugriff auf eine vernetzteDatenumgebung und digitale Dienste wie Components Center fürBibliotheken mit gemeinsam genutzten Komponenten undGenerativeComponents für generative Planungsfunktionen. Darüberhinaus können Planer mithilfe integrierter Entwicklungsanalysen undSimulationen verschiedene Szenarien wiederholen, um die am bestengeeignete Lösung zu erzielen, nicht nur für die anfängliche Planung,sondern auch für nachfolgende Interventionen und Wertsteigerungen inHinblick auf Infrastrukturanlagen.Open Modeling Applications Updates(Neu) OpenWindPower bietet Interoperabilität zwischen geotechnischen,strukturellen und Rohrleitungsanalysen sowie Planungsanwendungen undautomatisiert Workflows für den Datenaustausch zwischen Disziplinen,um das Risiko bei Planung und Betrieb von fest installierten undschwimmenden Offshore-Windparks zu minimieren. Mit OpenWindPowerkönnen Benutzer eines Windkraftanlagenmodells den Planungsstatusprüfen, Analysen durchführen, Risiken mindern und Einblicke in dieprognostizierte Leistung gewinnen."OpenWindPower verkürzt den gesamten Planungszyklus und löst wirksamdas Problem großer Spielräume in der Planung, wodurch die Kosten fürdie Entwicklung von Offshore-Windkraftanlagen gesenkt werden", stelltDr. Bin Wang fest, stellvertretender Chefingenieur des New EnergyResearch Institute, POWERCHINA Huadong Engineering.(Neu) OpenTower ist eine speziell entwickelte Anwendung für diePlanung, die Dokumentation und die Herstellung neuerKommunikationsmasten sowie für die schnelle Neuanalyse vorhandenerTelekommunikationsmasten für deren Eigentümer, Berater und Betreiber,die Geräte kontinuierlich auf den neuesten Stand bringen müssen. DieVorstellung von OpenTower ist für die bevorstehende 5G-Einführunggeplant."Mit Hilfe der Anwendungen von Bentley sind Planung und Analysen vonMasten einfacher, schneller und zuverlässiger als jemals zuvor. Dassorgt auch für Zufriedenheit, Vertrauen und Seelenfrieden bei unserenKunden und verbessert die öffentliche Sicherheit", bemerkt FrederickL. Cruz, President und CEO von F.L. Cruz Engineering Consultancy.OpenBuildings Station Designer umfasst jetzt LEGION und verbessertdie Planungsqualität durch Optimierung der funktionalenRaumaufteilung des Bahnhofsgebäudes und der Fußgängerführung.OpenSite Designer umfasst jetzt auch Möglichkeiten fürPrivathaushalte und unterstützt die Konzeption und Planung vonWohnparzellierung und Parzellenbewertung sowie die Schaffungmaßgeschneiderter Parzellen.OpenBridge Designer kombiniert jetzt OpenBridge Modeler mit denAnalyse- und Planungsfunktionen von LEAP Bridge Concrete, LEAP BridgeSteel und RM Bridge Advanced.OpenRoads SignCAD erweitert OpenRoads um die Möglichkeit der3D-Modellierung von Schildern in der Planung neuer oder vorhandenerStraßen.Open Simulation Applications Updates(Neu) Bentley Systems gab die Übernahme von Citilabs bekannt. Damitsollen CUBE-Verkehrssimulationen künftig von OpenRoads ausunmittelbar zugänglich sein.Mit den geotechnischen Anwendungen PLAXIS und SoilVision könnenIngenieure mehrere Analysemethoden ausführen, entweder mit dem Modus"Finite Elemente" oder mit dem Modus "Grenzgleichgewicht", und eskann zwischen diesen Analyseformen gewechselt werden. NeueInteroperabilität mit RAM, STAAD und OpenGround verbessert dieQualität umfassender geostruktureller Lösungen für eine integriertePlanung und Analyse von Böden, Gestein und zugehörigen Baustrukturen.Digitale Kooperationsvorhaben für Planungsintegration(mit Siemens) OpenRoads von Bentley nutzt Aimsun (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2616225-1&h=2982819103&u=https%3A%2F%2Fwww.aimsun.com%2F&a=Aimsun) von Siemens fürVerkehrssimulation auf Mikroebene.(mit Siemens) Der demnächst veröffentlichte OpenRail Overhead LineDesigner integriert OpenRail Designer mit SICAT Master von Siemens.(mit Siemens) OpenRail-Entegro Train Simulator kombiniert Entegro undAutomatic Train Control Simulation von Siemens mit ContextCapture,OpenRail ConceptStation, OpenRail Designer und LumenRT von Bentleyzugunsten des Schienenbetriebs bei digitalen Zwillingen.Bildunterschriften und Bilder (Bilder mit freundlicher Genehmigungvon Bentley Systems): SACS von Bentley Systems dient der Errichtungvon schwimmenden Windkraftanlagen in tiefem Wasser. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2616225-1&h=674053812&u=https%3A%2F%2Fprod-sc-auth-www.bentley.com%2F-%2Fmedia%2FImages%2FPress-Release-Images%2F2019%2FSACSWindTurbineResultsViewer6a-1920X1080.jpg&a=SACS+von+Bentley+Systems+dient+der+Errichtung+von+schwimmenden+Windkraftanlagen+in+tiefem+Wasser.)Der OpenSite Designer von Bentley ermöglicht dieWohnparzellierung, Parzellenbewertung und die Schaffungmaßgeschneiderter Parzellen im Kontext. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2616225-1&h=1412385745&u=https%3A%2F%2Fprod-sc-auth-www.bentley.com%2F-%2Fmedia%2FImages%2FPress-Release-Images%2F2019%2FParceling-LumenRT_1920x1080.jpg&a=Der+OpenSite+Designer+von+Bentley+erm%C3%B6glicht+die+Wohnparzellierung%2C+Parzellenbewertung+und+die+Schaffung+ma%C3%9Fgeschneiderter+Parzellen+im+Kontext.)OpenBuildings Station Designer enthält jetzt LEGION Model Builderzur Verbesserung der Designqualität und des Funktionsbereichs. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2616225-1&h=2254503497&u=https%3A%2F%2Fprod-sc-auth-www.bentley.com%2F-%2Fmedia%2FImages%2FPress-Release-Images%2F2019%2FOpenBuildingsLegion-1920x1080.jpg&a=OpenBuildings+Station+Designer+enth%C3%A4lt+jetzt+LEGION+Model+Builder+zur+Verbesserung+der+Designqualit%C3%A4t+und+des+Funktionsbereichs.)Informationen zu den Angeboten zur Planungsintegration vonBentley'Bentley Systems widmet sich der Bereitstellung einzigartigumfassender und einzigartig offener Modellierungs- und offenerSimulationsanwendungen für die Planungsintegration (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2616225-1&h=2339512429&u=https%3A%2F%2Fwww.bentley.com%2Fde%2Fsolutions%2Fproject-delivery%2Farchitecture-and-engineering&a=Planungsintegration) in Hinblick auf Infrastruktur. Die offenenModellierungsanwendungen von Bentley, darunter OpenRoads,OpenBuildings, OpenRail, OpenPlant, OpenBridge und OpenSite nutzenalle die kontinuierlich weiterentwickelte Modellierungsumgebung vonMicroStation zur Unterstützung der jeweiligen Entwicklungs- undArchitekturdisziplinen. Darüber hinaus werden zunehmendautomatisierte und iterative Workflows über alle Disziplinen hinwegermöglicht - für die Konzeptionierung von Infrastruktur(ConceptStation-Anwendungen), die Planung (Designer-Anwendungen) unddas Bauwesen. Die offenen Simulationsanwendungen von Bentley,einschließlich STAAD, SACS, PLAXIS, AutoPIPE, RAM, LEAP, MOSES,LEGION, LARS und CUBE, gewährleisten und verbessern Compliance,Ausfallsicherheit und Durchsatz. Planungsintegration für alleProjekte wird durch marktführende iModel-basierte Interoperabilitätmit Anwendungen von Drittanbietern erweitert.iTwin Services von Bentley, einschließlich Design Review-Cloud-Dienste für die Praxis und für Projekte verbessern BIM durch"immergrüne" digitale Zwillinge in 4D und stellen sicher, dass dieArbeit von Planungsentwicklern mit offenen Modellierungs- und offenenSimulationsanwendungen fortlaufend wertschöpfend sein kann, indem dieEignung für den jeweiligen Zweck durch den Lebenszyklus von Anlagenhinweg gewährleistet wird.Im Jahr 2019 hat die Marktstudie Engineering Design Tools for Plants,Infrastructure and BIM Bentley als die Nr. 2 insgesamt und als Nr. 1in den Bereichen Stromtransport und -verteilung, Kommunikation undWasser/Abwasser eingestuft. Unter den Top 640 der Planungsfirmenlaut Engineering News-Record verlassen sich mehr als 90 Prozent aufdas Portfolio von Bentley in Hinblick auf die Planungsintegrationüber mehrere Disziplinen hinweg.Informationen zu Bentley SystemsBentley Systems ist der führende Anbieter weltweit vonSoftwarelösungen für Ingenieure, Architekten, Geoinformatiker,Bauunternehmer und Anlagenbetreiber für Planung, Bau und Betrieb vonInfrastruktur, darunter auch öffentliche Unternehmen,Versorgungsunternehmen, Industrieanlagen und digitale Städte (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2616225-1&h=2594053491&u=https%3A%2F%2Fwww.bentley.com%2Fde%2Fsolutions%2F3d-cities&a=digitale+St%C3%A4dte).Die auf MicroStation basierenden offenen Modellierungs- und dieoffenen Simulationsanwendungen beschleunigen die Planungsintegration(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2616225-1&h=1485888079&u=https%3A%2F%2Fprod-sc-auth-www.bentley.com%2Fde%2FAbout-Us%2FNews%2F2019%2FOctober%2F22%2F%7E%2Flink.aspx%3F_id%3DCAB4AC03FFD747D5BF3EC35CAC28F823%26_z%3Dz&a=Planungsintegration). Die Angebote ProjectWise undSYNCHRO beschleunigen die Projektabwicklung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2616225-1&h=891873968&u=https%3A%2F%2Fprod-sc-auth-www.bentley.com%2Fde%2FAbout-Us%2FNews%2F2019%2FOctober%2F22%2F%7E%2Flink.aspx%3F_id%3DB2908D6D47704EB6A6E7458BE5485656%26_z%3Dz&a=Projektabwicklung). Und die AssetWise-Angebote beschleunigen die Anlagen- undNetzwerkleistung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2616225-1&h=2499284222&u=https%3A%2F%2Fprod-sc-auth-www.bentley.com%2Fde%2FAbout-Us%2FNews%2F2019%2FOctober%2F22%2F%7E%2Flink.aspx%3F_id%3DBEB732B477214C199DA808B17683C846%26_z%3Dz&a=Anlagen-+und+Netzwerkleistung). iTwinServices von Bentley überspannen die gesamte Infrastrukturentwicklungund erweitern BIM und GIS auf fundamentale Weise hin zu digitalenZwillingen in 4D.Bentley Systems beschäftigt mehr als 3.500 Mitarbeiter,erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 700 Millionen US-Dollar in 170Ländern und hat seit 2014 mehr als 1 Milliarde US-Dollar inForschung, Entwicklung und Übernahmen investiert. Seit seinerGründung im Jahr 1984 ist das Unternehmen in mehrheitlichem Besitzder fünf Gründerbrüder der Familie Bentley. www.bentley.comBentley, das Bentley-Logo, AssetWise, AutoPIPE, Citilabs,ContextCapture, CUBE, Generative Components, iTwin, iTwin DesignReview, iTwin Services, LEAP, LEGION, LumenRT, MicroStation, MOSES,OpenBridge, OpenBridge Designer, OpenBridge Modeler, Open Buildings,OpenBuildings Station Designer, OpenGround, OpenPlant, OpenRail,OpenRoads, OpenSite, OpenSite Designer, OpenTower, OpenWindPower,PLAXIS, ProjectWise, RAM, RM Bridge Advanced, SACS, SignCAD,SoilVision, STAAD und SYNCHRO sind entweder eingetragene oder nichteingetragene Marken oder Dienstleistungsmarken von Bentley Systems,Incorporated oder eines der Tochterunternehmen im direkten oderindirekten vollstängigen Besitz von Bentley Systems. 