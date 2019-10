Anfrage der Piraten: Kultusministerium bei Digitalisierung blind unterwegs

Stuttgart (ots) - Informatikunterricht über mehrere Jahre, moderneAusstattung, eine digitale Lernplattform. So skizziert dasbaden-württembergische Kultusministerium seine Wünsche für dieSchulen im Ländle. [1] Überraschend jedoch: dieses Manöver fährt dasMinisterium wohl weitgehend blind. Das ergab eine Anfrage derPiratenpartei. [2]Abgesehen von einigen wenigen Pilotversuchen sind dem Ministeriumkaum Informationen zur Ausstattung der Schulen bekannt. [2] Das 2017titulierte Programm 'Virtuelle Realitäten im Unterricht' wird so etwazum nie richtig umgesetzten Hype-Projekt. [1]"Wieder einmal ein exzellentes Beispiel von 'gut gebrüllt Löwe'.Tolle Programme zusammenstellen ist keine Herausforderung, wenn mansie nicht umsetzen möchte. Wenn ich mir die Programme aus demMinisterium anschaue und dann die Schulen vor Ort sehe, das sind zweiWelten", kommentiert Borys Sobieski, Landesvorsitzender derPiratenpartei.Auch von den versprochenen 'Makerspaces' und 'FABLabs' haben diemeisten Schülerinnen und Schüler nichts gesehen. [1] Das Ministeriumspricht von 16 Medienzentren, an denen je etwa 100 Schulen Zugang zu3D-Druck und VR erhalten sollen. [2] Das sind gerade einmal 32% derSchulen. [3]"Hinter diesen Zahlen versteckt sich die Theorie, in der Praxisfürchte ich nutzen wesentlich weniger Schulen dieses Angebot. Eindauerhafter Unterricht dürfte mit solchen Zentren für viele Schulenauch außerhalb ihrer Möglichkeiten liegen. Wenn wir wollen, dass dieSchülerinnen und Schüler mit moderner Technik umgehen sollen, was ichfür sehr wichtig und richtig halte, dann müssen wir auch die Technikzu den Schulen bringen und nicht andersrum."Die angepriesene digitale Lernplattform des Landes, die "einezentrale Rolle" spielen soll, spielt im Alltag wohl eher keine Rollemehr. [1] Sie wartet wohl auf einen neuen "Technikpartner", eine neueProjektleitung ist erst im April 2019 eingesetzt worden. [2][4]Die Digitalisierung scheint wohl im Kupferkabel der Bürokratiefestzustecken. Anfang 2019 klagten Lehrende noch immer überfehlendes Internet und fehlende Geräte. [5] Die Worte derKultusministerin "haben wir bereits auf den Weg gebracht" wirkenangesichts der vorgestellten Programme in Hochglanz-Broschüren wieblanker Hohn. Gerade einmal 40% der Schulen sind mit WLANausgestattet. [4] Aus der Anfrage der Piratenpartei geht hervor, dassdas Ministerium nicht viele Informationen über Ausstattung undWartung der Geräte an den Schulen besitzt. Auch dieBreitbandanbindung ist ein weißer Fleck. [2]"Das Ministerium verzettelt sich hier, wie soll es denn überhauptauf die Bedürfnisse der Schulen eingehen, wie sollen die passendenFördermittel bereitgestellt werden, wenn es noch nicht einmal weiß,wie es an den Schulen aussieht. Hier die Verantwortung an die Trägerder Schulen abzuwälzen verhindert eine schnelle und konsistenteLösung."Lehrer und Schüler greifen auch gerne auf private Geräte zurück,wenn keine Alternativen bestehen. [5][6] Probleme und Ungewissheit,gerade beim Datenschutz, tauchen dabei immer wieder auf. Geräte inden Schulen gibt es hauptsächlich vereinzelt. [7] Eine Anfrage zurZahl der Datenschutzverstöße ist noch unbeantwortet. [8]"Der Zustand ist einfach nur katastrophal. An allen Ecken undEnden fehlen die Grundlagen, um Kinder und Jugendliche auf einedigitale Welt vorzubereiten. Noch nicht einmal bei derGrundausstattung mit Internet und Geräten bekommt das Land eineangemessene Förderung auf die Reihe. Wenn als Ersatz private Gerätegenutzt werden und dann noch nicht einmal eine entsprechendeSensibilität da ist, dann läuft etwas gewaltig schief. Gerade fürSchülerinnen und Schüler mit finanziell schwachem Hintergrund kanndas schnell in Missmut und Ausgrenzung umschlagen."Neue Angebote im Bereich der IT und Informatik sollen planmäßig abdiesem Schuljahr an allen Schulen verfügbar sein. [2]"Das ist ein wichtiger Schritt, zum Glück ist endlich auch bei denzuständigen Stellen angekommen, dass es wichtig ist, den Schülern denUmgang mit modernen Werkzeugen beizubringen. Wir fordern das schonseit Jahren. So lernen sie neue Möglichkeiten kennen, erweitern ihrenHorizont und sind auf ein späteres Leben im digitale Zeitaltervorbereitet. Ich hoffe, dass hier auch eine entsprechende Qualitätangeboten wird und das Lehrpersonal die notwendigen Fachkenntnissebesitzt, daran scheint es aktuell noch zu mangeln."Das baden-württembergische Kulturministerium hat die Notwendigkeiterkannt, die Bildung an moderne Gegebenheiten anzupassen. DieUmsetzung jedoch ist nach wie vor verbesserungsbedürftig. DiePiratenpartei schlägt vor, Minimalbedingungen für die Schulen zudefinieren, die das Land garantiert zur Verfügung stellt.Quellen/Fußnoten[1] http://ots.de/C5oHU5[2] IFG Anfrage der Piratenpartei: http://ots.de/dhz7qf[3] http://ots.de/HJ6Lun[4] http://ots.de/fSRFFu[5] http://ots.de/BbEjcC[6] http://ots.de/EazPTH[7] http://ots.de/XT3OTF[8] http://ots.de/VjBdQa