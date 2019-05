Anerkennung von Jugendschutzprogrammen / FSM hat ihren Beurteilungsspielraum bei der Bewertung von JusProg nicht überschritten

Berlin (ots) - Die Gutachterkommission der FSM hat am 1. März 2019entschieden, dass die neue Version des Jugendschutzprogramms JusProgdie gesetzlichen Anforderungen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages(JMStV) erfüllt. Die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) hat inihrer Sitzung vom 15. Mai 2019 nun beschlossen, dass die FSM mitdieser Entscheidung die rechtlichen Grenzen ihresBeurteilungsspielraums überschritten haben soll und die Anerkennungdaher unwirksam sei. Nach Überzeugung der FSM ist diese Entscheidungin der Sache unzutreffend. Die KJM vermischt mit dieser Entscheidungauf unzulässige Weise die Bewertung von Jugendschutzprogrammen aufder einen Seite und die Aufsicht über Anbieter von Online-Inhaltenauf der anderen Seite: Das Gesetz verlangt ausdrücklich nicht, dassJugendschutzprogramme auf jedem beliebigen Endgerät funktionierenmüssen. Die FSM-Prüfung ist im Rahmen der geltenden Gesetze in einemordnungsgemäßen Verfahren durch einen unabhängigen Gutachterausschusserfolgt. Es sind keine Gründe erkennbar, weshalb die FSM ihrenBeurteilungsspielraum überschritten haben sollte. Die FSM wird nunprüfen, ob eine Klage vor dem Verwaltungsgericht Berlin gegen dieEntscheidung der KJM erhoben wird.JusProg wurde am 29. Februar 2012 erstmalig durch dieMedienanstalt Hamburg Schleswig-Holstein als Jugendschutzprogrammanerkannt. Nach Inkrafttreten des derzeit gültigen JMStV, der denSelbstkontrollen die Zuständigkeit über die Eignungsbeurteilung vonJugendschutzprogrammen gibt, erfolgte am 2. März 2017 die erstepositive Beurteilung von JusProg durch die FSM. Die KJM hat damalsdie Entscheidung der FSM bestätigt. An den gesetzlichen Grundlagenfür die Entscheidung hat sich seitdem nichts verändert, währendJusProg um zahlreiche neue Funktionen erweitert wurde. Am 1. März2019 hat die FSM nach erneuter umfangreicher Prüfung wiederum einePositivbewertung vergeben. Für alle bisherigen Bewertungen durch KJMbzw. MA HSH sowie FSM seit dem Jahr 2012 gilt, dass die jeweilsprüfungsgegenständliche Software von JusProg nur fürWindows-Betriebssysteme verfügbar ist. Dies war nie ein Grund füreine Ablehnung der Entscheidung. Bei der Prüfung durch die FSM hatsich gezeigt, dass sich bei gleichbleibender Rechtslage dieLeistungsfähigkeit von JusProg seit 2017 wesentlich verbessert hat.Martin Drechsler, Geschäftsführer der FSM:"Anders als von der KJM behauptet, ist es nicht zutreffend, dassJusProg nur für Chrome-Browser funktioniert. Das Programm arbeitetunter Windows mit allen gängigen Browsern. Darüber hinaus schreibendie gesetzlichen Bestimmungen nicht vor, dass die Programmeplattform- und geräteübergreifend funktionieren müssen. Durch dieEntscheidung der KJM wird das vom Gesetzgeber festgeschriebeneJugendschutzsystem zwischen Anbieterkennzeichnung und nutzerseitigenFilterlösungen ausgehebelt. Die alternativen Schutzmöglichkeiten, aufwelche die KJM verweist - wie Sendezeitbeschränkungen oderPersonalausweiskontrollen - sind fernab heutiger Nutzungsrealitätenund bieten keinen Schutz vor problematischen ausländischen Inhalten.Die KJM-Entscheidung bedeutet einen herben Rückschlag für dieWeiterentwicklung von Schutzsystemen für Kinder und Jugendliche."Über die FSMDie Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSMe.V.) ist eine anerkannte Selbstkontrolleinrichtung für den BereichTelemedien. Der Verein engagiert sich maßgeblich für denJugendmedienschutz - insbesondere die Bekämpfung illegaler,jugendgefährdender und entwicklungsbeeinträchtigender Inhalte inOnline-Medien. Dazu betreibt die FSM eine Beschwerdestelle, an diesich alle wenden können, um jugendgefährdende Online-Inhalte zumelden. Die umfangreiche Aufklärungsarbeit undMedienkompetenzförderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenengehören zu den weiteren Aufgaben der FSM.Pressekontakt:FSM e.V., www.fsm.de ; Katja Lange, Beuthstr. 6, 10117 Berlin; Tel.:030 24 04 84 - 43, lange@fsm.de, Twitter: @FSM_de, Facebook:www.facebook.com/fsm.deOriginal-Content von: FSM e.V., übermittelt durch news aktuell