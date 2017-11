Anerkennung ausländischer Studienabschlüsse unklar: Regelung kommt erst durch die neue zahnärztliche Approbationsordnung / BZÄK fordert eine schnelle Novellierung der Approbationsordnung

Berlin (ots) - Die dringende Novelle der völlig veraltetenzahnärztlichen Approbationsordnung ist weiterhin nicht abzusehen. Aufder heutigen Sitzung des Bundesrates wurde die vorgesehene Abstimmungzur Approbationsordnung vertagt. Damit wird die Überarbeitung der 62Jahre alten Studienordnung erneut hinausgezögert.Die zahnärztliche Approbationsordnung regelt nicht nur dieStudienbedingungen der Zahnmedizinstudierenden, sondern soll in ihrerNeufassung ebenso Verfahrensregeln für die Anerkennung ausländischerBerufsabschlüsse definieren. Dies ist in der alten Version noch nichtenthalten.Zahnärzte können - wie andere Berufe auch - mit ihrem im Auslanderworbenen Berufsabschluss in Deutschland einen Antrag aufApprobation stellen. Die 2014 vom Bund eingeführte "Verordnung zurDurchführung und zum Inhalt von Anpassungsmaßnahmen sowie zurErteilung und Verlängerung von Berufserlaubnissen in Heilberufen"gilt jedoch nicht für Zahnärzte: Im Gegensatz zu Ärzten undApothekern hat es der Gesetzgeber versäumt, bei der zahnärztlichenBerufsanerkennung einheitliche Regelungen bei der Eignungs- undKenntnisprüfung festzulegen, obwohl diese gesetzlich vorgeschriebensind. Im Rahmen der Novellierung der Approbationsordnung fürZahnärzte sollten die entsprechenden Regeln aufgenommen werden."Nun wird die Einführung der neuen Approbationsordnung, die seitJahren überfällig ist, erneut vertagt. Damit bestehen Unsicherheiten,die sich letztendlich auf die Patienten negativ auswirken können",kritisiert BZÄK-Präsident Dr. Peter Engel. "DasBundesgesundheitsministerium hat nach jahrelangen Gesprächen mit derZahnmedizin Anfang August 2017 endlich eine Verordnung zurNeuregelung der zahnärztlichen Ausbildung vorgelegt. Ich appellierejetzt eindringlich an die Länder, im Bundesrat den Weg für einemoderne Approbationsordnung zeitnah frei zu machen. Die Verzögerungensind nicht länger tragbar."Hintergrund:Die Approbationsordnung für Zahnärzte stammt aus dem Jahr 1955 undist seitdem inhaltlich weitgehend unverändert geblieben. Sie istinzwischen 62 Jahre alt. Im vergleichbaren Zeitraum hat die ärztlicheApprobationsordnung mehrere Novellierungen erfahren, wodurchzeitgemäße Anpassungen in der Medizinerausbildung einfließen konnten.Pressekontakt:Dipl.-Des. Jette Krämer, Telefon: +49 30 40005-150, E-Mail:presse@bzaek.deOriginal-Content von: Bundeszahnärztekammer, übermittelt durch news aktuell