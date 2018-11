Anerkannt durch die UFI, überzeugt die AWE 2019 weiter mit Handwerkstechnik und Qualität

Schanghai (ots/PRNewswire) - Die "Appliances & Electronics WorldExpo" (AWE), die von der China Household Electrical AppliancesAssociation veranstaltet wird, wurde im September 2018 von der GlobalAssociation of Exhibition Industry (UFI) als "UFI-ApprovedInternational Event" (UFI-anerkannte internationale Veranstaltung)bestätigt. Die Anerkennung der AWE durch diese weltweite Instanz -als einzige anerkannte Messe der Region Asien/Pazifik in derKategorie für Heimgeräte und Unterhaltungselektronik - basierte aufihrem Ausstellungsumfang, ihrer Geschichte, ihrem weltweiten Einflussund ihrem kommerziellen Nutzen.Die Appliances & Electronics World Expo (AWE) hat nur 25 Jahregebraucht, um den Anschluss an etablierte weltweite Ausstellungen zufinden, die schon länger als ein halbes Jahrhundert bestehen. Einaußergewöhnliches Tempo. Immer darauf aus, sich weiter zu verbessern,hat die AWE die Veranstaltungsfrequenz erhöht: Statt alle zwei Jahrefindet sie nun jährlich statt. Zugleich hat sie ihr Portfolioerweitert - zeigt neben Haushaltgeräten nun auch Produkte weitererTechnologiefelder, sodass es möglich ist, technologischeVeränderungen mitzuverfolgen und zu erkennen, in welche Richtungensich die Branche entwickelt.Mit ihrem Ziel, sich rasch weltweit aufzustellen, wird die AWE mitder deutschen "Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V." (AMK)kooperieren, um zusammen mit über zehn Mitgliedern der AMK als Gruppe- darunter MHK, Kessebohmer, Hettich, Naber, Schott,Dein-Konfigurator, Vauth-Sagel, Ninka, Carat und nobilia - auf derAWE 2019 eine Veranstaltung unter dem Motto "Future Living"durchzuführen.Der chinesische Markt wächst schnell und durchläuft gerade einengroßen Wandel; chinesische Konsumenten, vor allem die sich immerstärker herausbildende Mittelschicht, fragen statt traditionellenindividuellen Küchengeräten zunehmend hochwertige, individuellangepasste, eingebaute Küchengeräte nach - mit dem Ziel höhererLebensqualität. Man kann mit Gewissheit sagen, dass die moderne Küchegroßes Potenzial hat, China zu erobern. Geräte deutscher Produktion -Öfen, Dampfgarer, Einbau-Küchengeräte und integrierte Küchen höchsterFertigungsqualität - kombinieren Funktion und Ästhetik und bedienendamit perfekt die Nachfrage chinesischer Konsumenten.Die Teilnahme führender deutscher Küchenmöbel- undGerätehersteller wie nobilia an der AWE 2019 beweist nicht nur dieAbsicht dieser Firmen, mit ihren hochmodernen Produkten undfortschrittlichen Technologien im chinesischen Markt zu expandieren.Sie unterstreicht auch AWEs Position als weltweite Plattform fürBranchengrößen, die über die AWE eine hochwertige Heimerfahrungpräsentieren und strategische verkaufsfördernde Maßnahmen mitIdealszenarien, Nutzern und einer interaktiven Umgebung umsetzenkönnen.Bitte notieren Sie sich das Datum der Veranstaltung und beantragenSie unter awe.com.cn (http://awe.com.cn/) kostenlose Eintrittskarten.Thomas Wang+86-10-67093609Thomas@cheaa.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/779571/AWE_UFI.jpgOriginal-Content von: China Household Electrical Appliances Association, übermittelt durch news aktuell