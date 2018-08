Lübeck (ots) - Am 20. September 2018 bringt CineStar dieGeschichte von Rocker Andy Brings auf die große Leinwand! In derMusik-Doku dabei sind auch Weggefährten wie Doro Pesch, Skid Row undLiz Baffoe. Der Vorverkauf startet heute!"Full Circle - Last Exit Rock 'n' Roll", die Rockumentary über denMülheimer Metal- und Rockmusiker Andy Brings, kommt exklusiv insKino! CineStar präsentiert den Film am Donnerstag, den 20. Septemberum 20:00 Uhr. Der Vorverkauf läuft, die Karten sind an der Kinokasseund online unter cinestar.de erhältlich.Es gibt Dinge im Leben, für die Worte und Musik nicht ausreichen,um sie zu beschreiben. Träume, Hoffnungen und Sehnsüchte sind solcheunglaublich visuellen Dinge - deshalb wird es den Film "FULL CIRCLE -Last Exit Rock 'n' Roll" geben! Der Rocker Andy Brings und sein Teamzeigen anhand seiner Geschichte, was Menschen antreibt, die einenTraum haben und die alles daran setzen, ihn zu verwirklichen. Wiegeht man damit um, wenn der Traum zum Albtraum wird? Woher nimmt mandie Kraft, alles wieder zu drehen, sein Leben "rund" zu machen,seiner wahren Bestimmung zuzuführen und ihm seinen Sinn zu geben?Egal, was das individuelle kleine oder große Ziel ist. Egal, wielange es dauert.Brings' Leben war und ist so. Liebe, Leidenschaft, Kampf,Rückschläge, Herzblut, Erfolg, Niederlagen, Spaß und Tränen. Abersein Traum vom Rock 'n' Roll wurde wahr: Vom Fanboy zur Tour mit denHelden von Skid Row, ohne die es Andy Brings nicht gäbe. Mehr als 30Jahre lang hat der Musiker sein Ziel nicht aus den Augen verloren.Brings ist der lebende Beweis dafür, dass alles möglich ist! SeineGeschichte ist deine Geschichte. Wovon träumst du? Suchst du deineWahrheit? Bist du bereit, alles dafür zu geben? Der Film sollInspiration und Bestätigung sein - was immer du brauchst. Lass dichnicht beirren, geh deinen Weg - egal, was die anderen sagen. Du wirstsehen: Du bist nicht allein!Mit im Film dabei sind Brings' Freunde und Weggefährten wie dieHeavy Metal-Queen Doro Pesch, alle Mitglieder von Skid Row, dieSchauspielerin Liz Baffoe ("Lindenstraße"), Sodom-Sänger TomAngelripper, Marcus "The Duke" Sauk und viele mehr!Folgende CineStar Kinos zeigen die Rockumentary am 20. September2018 um 20:00 Uhr, Länge ca. 91 Minuten:Berlin (Cubix, Hellersdorf, Kulturbrauerei, Tegel, TreptowerPark), Bielefeld, Bremen, Chemnitz Roter Turm, Dortmund, Düsseldorf,Erlangen, Frankfurt Metropolis, Fulda, Garbsen, Gütersloh, Hagen,Ingolstadt, Karlsruhe, Kassel, Leipzig, Lübeck Stadthalle,Ludwigshafen, Magdeburg, Mainz, Oberhausen, Rostock Lütten Klein,Saarbrücken, Siegen, WildauPressekontakt:ZPR GmbHSandra von ZabienskySandra BackhausAn der Alster 85D-20099 HamburgTel.: 040-29 81 35-11/12presse@cinestar.deCineStar-GruppeMühlenbrücke 9D-23552 Lübeckcinestar.deOriginal-Content von: CineStar, übermittelt durch news aktuell