Rastatt (ots) - Der Schlagersänger Andy Borg (59) weiß natürlich nicht, obMenschen nach dem Tod wiedergeboren werden. "Aber wenn es eine Reinkarnationgibt, muss ich im letzten Leben eine Ameise gewesen sein, auf die immer undimmer wieder jemand draufgetreten ist", sagt der Musiker und Entertainer ineinem Exklusiv-Interview der Musikzeitschrift "Meine Melodie" (2/2020; EVT: 16.Januar). Und er betont: "Nur so lässt es sich erklären, dass ich jetzt auf derSonnenseite des Lebens stehe: beruflich erfolgreich und privat sehr zufriedenmit vielen Glücks-Momenten." Andy Borg ist seit über 20 Jahren mit seiner FrauBirgit (49) verheiratet - und die Zuneigung der beiden ist im Laufe der Zeit"noch intensiver geworden", wie der Musiker versichert."Die Liebe traf uns damals wie ein Blitz, die enge Verbundenheit war sofort da",erklärt Andy Borg weiter in dem Gespräch mit "Meine Melodie". Eigentlich sei esnatürlich, "dass erst mit dem Zusammenleben gewisse Eigenschaften des Partnerszum Vorschein kommen, die man vielleicht gar nicht so sehr mag". Bei Birgit undihm sei die Bewunderung füreinander jedoch "mit jeder neu erkannten Macke" immernoch weiter gestiegen. "Diese Frau ist einfach unglaublich! Meine Berufung istdie Singerei und die Leute zu unterhalten. Ich habe nicht die Kraft und Powerfür das Organisatorische. Dafür ist Birgit da. Ohne meine Frau wäre ichverloren!"Pressekontakt:MEINE MELODIE76437 RastattTel: 0049 7222 13 518Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7235/4493296OTS: Meine MelodieOriginal-Content von: Meine Melodie, übermittelt durch news aktuell