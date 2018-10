Hamburg (ots) - Andy Borg ist zurück! Ab 22. Dezember ist derfrühere "Musikantenstadl"-Moderator wieder Gastgeber einerMusik-Sendung. Im Gespräch mit NEUE POST (EVT 10.10.) verrät er dieEinzelheiten.Vor drei Jahren musste Andy Borg bei "Musikantenstadl" aufhören -der Sender wollte die Show verjüngen. Millionen Fans waren tiefgetroffen. Jetzt kommt der Wiener Showmaster mit einer großenSamstagabend-Show zurück ins Fernsehen: "Ich freue mich schon so sehrauf die neue Show! Jetzt kann ich wieder mit meiner eigenen Sendungübers Fernsehen bei den Leuten daheim vorbeischauen und ihnen dieschönsten Schlager und volkstümliche Lieder Monat für Monat nachHause bringen."In seiner neuen Sendung "Schlager-Spaß mit Andy Borg" wird ereinmal pro Monat im SWR zu sehen sein. "Das ist die schönste Zugabe,die ich mir als Musikant und Moderator wünschen kann. Zwei Tage vorHeiligabend bekomme ich dieses Jahr schon mein schönstesWeihnachtsgeschenk", so der Showmaster. Auch seine Frau Birgit stehthinter seinem Show-Comeback. "Sie freut sich natürlich total mitmir", erzählt er.Hinweis für Redaktionen: Den vollständigen Beitrag gibt es in NeuePost Nr. 42, ab Mittwoch 10.10.2018 im Handel. Abdruck honorarfreibei Nennung Quelle Neue Post.Über Neue PostNeue Post ist DAS Celebrity Weekly mit dem Fokus auf Prominente,Adel und Ratgeber. Die große Nähe zu Musik- und TV-Stars sowie besteKontakte zu den europäischen Königshäusern zeichnen das Magazin aus,exklusive Interviews und aufwändig recherchierte Hintergrundberichtesind seit 70 Jahren das Erfolgsgeheimnis. Neue Post bezieht Stellungund bietet den aufgeschlossenen Leserinnen ab 55 Jahren jede MengeStoff zum Mitreden. Bewegende Geschichten über echte Menschen sowieGesundheit, Food mit Star-Koch und TV-Moderator Horst Lichter, Mode,Beauty und Reise runden das redaktionelle Konzept ab. Neue Posterscheint mittwochs zu einem Copypreis von 1,79EUR, die verkaufteAuflage beträgt 492.560 (verk. Auflage IVW II/2018).Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 700 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 17 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna StörmerT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttps://blog.bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Neue Post, übermittelt durch news aktuell