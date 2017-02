Andritz AG: Solide Ergebnisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Andritz":

In einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld, das vor allem von der Konjunkturschwäche in wichtigen Schwellenländern wie China, Brasilien und Russland geprägt ist, hat Andritz solide Ergebnisse erzielt. In den ersten 9 Monaten ging der Umsatz zwar um 7,6% zurück, der Gewinn ist aber um 7,1% gestiegen. Pro Anteilsschein waren es sogar 8,5% wegen einer geringeren Anzahl Aktien. In allen Sparten hat der Konzern weniger umgesetzt. Positiv überrascht hat dagegen die Auftragslage.

In diesem Jahr sollte es wieder aufwärts gehen

Lediglich die Sparte Hydro erhielt weniger Aufträge, weil etliche Modernisierungsprojekte gestoppt oder verschoben wurden. Insgesamt stieg der Auftragseingang um 7,1% auf 4,04 Mrd € und der Auftragsbestand um 2,2% auf 7,04 Mrd €. Die Kapazitäten sind damit mehr als ein Jahr ausgelastet. Die operative Marge (EBITA) hat sich nur in der Sparte Metals verbessert. In der Sparte Hydro blieb sie zumindest stabil. Auf Konzernebene stieg die Marge von 6,4 auf 6,9%.

Für das Gesamtjahr hatte Andritz unverändert einen Umsatzrückgang bei gleichzeitig solider Entwicklung der Profitabilität in Aussicht gestellt. Wir haben unsere Schätzungen leicht nach unten angepasst. In diesem Jahr sollte es wieder aufwärts gehen. Dafür spricht schon das kräftige Auftragsplus von 23,8% auf 1,47 Mrd € im 3. Quartal. Vor allem in der Sparte Metals dürfte sich die Nachfrage nach Presstechnik der Tochter Schuler für die Autoindustrie beschleunigen.

