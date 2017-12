Andritz AG: Mehr Aufträge in allen Sparten!

Weitere Suchergebnisse zu "Andritz":

Liebe Leser,

Andritz hat im 1. Quartal positiv überrascht. Der Umsatz stieg um 7,8% und der Gewinn um 20%. Die operative Marge verbesserte sich von 5,8 auf 6,3%. Profitiert hat Andritz hauptsächlich von Synergien mit Schuler. Der Auftragseingang sprang sogar um 25% auf 1,56 Mrd € nach oben. Der Auftragsbestand sank zwar um 2,4% auf 6,97 Mrd €, lag damit aber etwas höher als zu Jahresbeginn. Alle Sparten erhielten mehr Aufträge. Pulp & Paper und Metals meldeten auch höhere Umsätze und eine verbesserte Profitabilität.

Andritz erwartet Umsatz und Rentabilität auf Vorjahresniveau

In den Sparten Hydro und Separation gingen die Umsätze zurück. Bei Separation ist aber zumindest die operative Marge gestiegen. Hydro und Separation spüren immer noch die Investitionszurückhaltung der Kunden. Aufgrund der niedrigen Energiepreise werden neue Wasserkraftwerksprojekte und Modernisierungen verschoben, besonders in Europa. In der Sparte Separation bremst die geringe Nachfrage aus der Lebensmittel- und Chemieindustrie das Wachstum.

Bei Pulp & Paper dürfte sich die positive Entwicklung dank gestiegener Zellstoffpreise fortsetzen. Vor allem die Nachfrage chinesischer Papierproduzenten bewegt sich auf hohem Niveau. Metals dürfte auch in den kommenden Quartalen von der robusten Konjunktur in der Autoindustrie profitieren. Angesichts der unterschiedlichen Aussichten in den einzelnen Sparten erwartet Andritz Umsatz und Rentabilität nur auf Vorjahresniveau. Blickt man auf den Auftragsbestand, der mehr als einen Jahresumsatz abdeckt, erscheint die Prognose zu konservativ.

