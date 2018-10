Andrew Peller: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Andrew Peller weist zum 05.10.2018 einen Kurs von 15,91 CAD an der BörseToronto auf. Das Unternehmen wird unter "Destillateure & Winzer" geführt.

Unser Analystenteam hat Andrew Peller auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Andrew Peller in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Andrew Peller wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Andrew Peller als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Andrew Peller vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 15,5 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -2,58 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 15,91 CAD beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 20,49. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Andrew Peller zahlt die Börse 20,49 Euro. Dies sind 92 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Consumer Products" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 246,51. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.