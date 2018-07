Andrew Peller: Aktienanalyse vom 11.07.2018

Andrew Peller weist zum 10.07.2018 einen Kurs von 16,5 CAD an der BörseToronto auf. Das Unternehmen wird unter "Destillateure & Winzer" geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Andrew Peller verläuft aktuell bei 15,86 CAD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 16,5 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +4,04 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 17,82 CAD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Andrew Peller-Aktie der aktuellen Differenz von -7,41 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

2. Dividende: Andrew Peller hat mit einer Dividendenrendite von 1,22 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,08%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Consumer Products"-Branche beträgt -0,85. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Andrew Peller-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Während die Stimmung an neun Tagen im positiven Bereich lag, gab es keine negative Diskussion. Die Anleger waren an einem Tag größtenteils neutral eingestellt. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über Andrew Peller dreht sich ebenfalls hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.