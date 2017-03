Andrew Manze bleibt bis 2021 Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie (FOTO)

Hamburg (ots) -Die NDR Radiophilharmonie in Hannover und Andrew Manze verlängernihre Zusammenarbeit über das Jahr 2019 hinaus bis zum Sommer 2021.Manze, seit Sommer 2014 Chef des Orchesters, und NDR Intendant LutzMarmor unterzeichneten eine entsprechende Vereinbarung am 21. März inHannover.NDR Intendant Lutz Marmor: "Inspiration, Kommunikation undüberragende musikalische Begabung zeichnen Andrew Manze aus. WerKonzerte mit Andrew Manze erlebt hat, weiß seine charismatischeAusstrahlung zu schätzen. Unter seiner Führung hat sich die NDRRadiophilharmonie künstlerisch weiter profiliert. Die frühzeitigeVerlängerung der Zusammenarbeit zwischen Andrew Manze und demOrchester schafft Planungssicherheit und ist ein großer Gewinn fürdas Ensemble und die Musikstadt Hannover."Chefdirigent Andrew Manze: "Für mich war es immer ein Privileg undeine große Freude, für den NDR und mit den Musikerinnen und Musikernder NDR Radiophilharmonie zu arbeiten. Daher fühle ich mich sehrgeehrt und freue mich, dass man mich gebeten hat, meine Zeit alsChefdirigent zu verlängern. In den vergangenen drei Jahren haben dasOrchester und ich intensiv miteinander gearbeitet und unsereBeziehung weiterentwickelt. Es ist sehr wertvoll für mich, großartigeKolleginnen und Kollegen 'backstage' zu haben, besondersOrchestermanager Matthias Ilkenhans. Ich schätze ihn sehr alskreativen Partner, der immer die Entwicklung des Konzertwesens mit imSinn hat. Ich bin sehr dankbar und freue mich auf weitere Jahre mitdem Team des NDR und den hervorragenden Musikerinnen und Musikern."Seit der Saison 2014/2015 ist Andrew Manze Chefdirigent der NDRRadiophilharmonie. Ausdruck der erfolgreichen Zusammenarbeit wareneine Asientournee mit dem Pianisten Sir András Schiff, bei der dieNDR Radiophilharmonie und Andrew Manze ebenso gefeiert wurden wiezuhause in Hannover. Außerdem debütierte das Orchester im WienerMusikverein und im Großen Festspielhaus Salzburg. Für 2017 sindGastspiele in London und Paris geplant.Anfang März erschien die erste CD der NDR Radiophilharmonie unterihrem Chefdirigenten: Felix Mendelssohns Sinfonien Nr. 1 und 3. Damitist der Beginn gemacht für die Veröffentlichung allerMendelssohn-Sinfonien beim niederländischen Label Pentatone. Alsneues Online-Angebot wurde der Videoblog "Manze on Music" gestartet,in dem Andrew Manze vorab über die Konzertprogramme der NDRRadiophilharmonie informiert.Weitere Neuerungen zeigen sich im gesellschaftlichen Engagementder NDR Radiophilharmonie, etwa der Gründung der Orchesterakademie"Joseph Joachim Akademie e.V.", die Hochschulabsolventen den Einstiegin das Leben eines Berufsmusikers erleichtern soll.Als Gastdirigent ist Andrew Manze auf den bedeutenden Bühnen derWelt zu Hause. So verbindet ihn eine regelmäßige Zusammenarbeit mitOrchestern wie u. a. den Münchner Philharmonikern, demGewandhausorchester Leipzig, dem London Philharmonic Orchestra, denSinfonieorchestern der BBC, dem Orchester der KöniglichenPhilharmonie Stockholm, dem New York Philharmonic oder dem LosAngeles Philharmonic. 2015 gab er sein Debüt beim London PhilharmonicOrchestra. Im selben Jahr gastierte Manze bereits das vierte Mal inFolge beim Mostly Mozart Festival in New York. Im Oktober 2017 wirdAndrew Manze beim Concertgebouw-Orchester Amsterdam debütieren.Andrew Manze lehrt als Gastprofessor an der Royal Academy of Music(London) und an der Oslo Academy. 2011 wurde Andrew Manze inStockholm der Rolf-Schock-Preis verliehen. 2016 erhielt Andrew Manzeden Titel eines Botschafters der UNESCO City of Music Hannover.Pressekontakt: NDR Presse und Information, Ralph Coleman,040/4156-2302, r.coleman@ndr.de.Hinweis: aktuelle Pressefoto auf Anfrage über pressefoto@ndr.de.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalph ColemanTel: 040-4156-2302http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell