Andrew Brunton erster Mitarbeiter von Außenwerbungsunternehmen Billups in Europa

Amsterdam (ots/PRNewswire) -Billups, das größte Privatunternehmen der Außenwerbungs- und Managed-Services-Branche in den USA, gab die Einstellung seines ersten Mitarbeiters in Europa bekannt. Andrew Brunton wird regionaler Leiter, EMEA. Brunton wird von Amsterdam aus für die Einführung und Entwicklung des Portfolios von Billups in Europa mithilfe von innovativer Technologie, tiefgehenden Kenntnissen des europäischen Markts und kreativen Medienlösungen verantwortlich sein.Brunton verfügt über mehr als 12 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet des strategischen internationalen Marketings und der Außenwerbung für Marken wie Facebook, American Express, Rolex und Three Mobile. Er war in diesen Funktionen bei Kinetic Worldwide in London und Amsterdam tätig.Vor seiner Tätigkeit bei Billups leitete Brunton als Mitarbeiter von Mindshare Worldwide das Team Nike EMEA City Offense in Amsterdam. Dabei setzte er branchenführende Aktionen um, die kulturelle Momente zelebrierten, um tiefere, aussagekräftigere Kundenbindungen mit messbaren Resultaten zu entwickeln.In seiner neuen Rolle bei Billups wird sich Brunton auf die EMEA-Erweiterung des Unternehmens, die Geschäftsentwicklung und auf Medieninitiativen konzentrieren, die bewährte Praktiken und außergewöhnliche strategische Dienste in der Außenwerbung mithilfe von patentierten Technologien und Datenanalyse umsetzen."Das ist ein wichtiger Moment für Billups, und wir freuen uns enorm, dass wir Andrew engagieren konnten, da er bei der Etablierung und Förderung unserer Präsenz auf den Gebieten der Technologie, Data Science, der Medienplanung, des Einkaufs und der Messung in Europa eine wesentliche Rolle spielen wird", meinte Benjamin Billups, Mitbegründer von Billups. "Seine Leidenschaft für die Lösung der Probleme der Kunden und seine Besessenheit, die Zielgruppen für Außenwerbung zu erweitern, werden uns dabei helfen, unsere Geschäfte in noch nie erreichten Bahnen wirkungsvoll auszubauen."Informationen zu BillupsBillups revolutioniert das Außenwerbungs-Medienerlebnis. Durch die Verschmelzung von Kunst und Wissenschaft mit innovativen Technologien sind wir mithilfe unserer wissenschaftlich genauen Zielgruppenansprache, unserer exakten Analyse der Außenwerbung und unserer innovativen Empfehlungsengine auf Basis künstlicher Intelligenz marktführend. Billups wurde im Jahr 2003 gegründet und ist heute das größte Managed-Services-Privatunternehmen der USA auf dem Gebiet der Außenwerbung, das strategische Planung, strategischen Einkauf, strategische Produktion und ein strategisches Markenerlebnis bietet. Billups hilft den führenden Marken der Welt bei der Optimierung ihrer Außenwerbungsinvestitionen. Billups hat seinen Hauptsitz in Portland, Oregon, USA, mit 19 Niederlassungen, die über die gesamten USA verstreut sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.billups.com.