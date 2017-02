Unterföhring (ots) -Sein Vorbild ist Michael Jackson. Auf der "The Voice Kids" Bühnewill Andrej (12, Frankfurt a. Main) am Sonntag, 19. Februar, in SAT.1mit Shawn Mendes und "Three Empty Words" die Coaches Nena & Larissa,Mark Forster und Sasha überzeugen. Schon mit nur vier Jahren gewanner gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Aleksandar einenGesangswettbewerb."The Voice Kids" immer sonntags, um 20:15 Uhr, in SAT.1Mehr Infos zu "The Voice Kids" auf der Presseseitewww.presse-portal.tv/Voice und unter www.TheVoiceKids.dePressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 319 880-822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell